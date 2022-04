Via Crucis 2022 al Colosseo, strade chiuse e bus deviati domani venerdì 15 aprile a Roma Domani, venerdì 15 aprile 2022, papa Francesco celebrerà la Via Crucis al Colosseo. L’evento sarà aperto ai fedeli. Ecco tutte le strade chiuse e deviazioni di linee bus previste per la cerimonia.

A cura di Enrico Tata

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Pasqua 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dalle 21,15 di domani, venerdì 15 aprile 2022, si celebrerà a Roma la Via Crucis con papa Francesco. Le stazioni saranno allestite intorno al Colosseo e l'intera cerimonia si terrà alla presenza dei fedeli. Per l'evento l'amministrazione capitolina ha predisposto limitazioni al traffico, strade chiuse e linee di bus Atac deviate. Dalle ore 13 di venerdì sarà chiusa al pubblico anche la fermata Colosseo della Metro B, come si legge sul sito di Roma Mobilità.

Strade chiuse a Roma per la Via Crucis con Papa Francesco al Colosseo

L'evento comincerà, come detto alle 21,15. Il sindaco di Roma arriverà all'area pedonale di San Gregorio, all'arco di Tito, alle ore 20,40 e là attenderà l'arrivo del pontefice. All'interno dell'area predisposta per il pubblico si accederà solo dai varchi di pre-filtraggio a largo Corrado Ricci, via degli Annibaldi/via Frangipane, piazza del Colosseo/via Claudia e via di San Gregorio/via dei Cerchi.

Dalle ore 13 di venerdì verranno chiuse al traffico le seguenti strade:

Leggi anche Le migliori uova di Pasqua artigianali a Roma: ecco dove acquistarle

via dei Fori Imperiali da piazza del Colosseo a piazza Madonna di Loreto;

via Cavour da largo Venosta a largo Corrado Ricci;

via degli Annibaldi e via Nicola Salvi; via Celio Vibenna e via di San Gregorio (solo in direzione di Porta Capena).

Dalle ore 15 di venerdì saranno chiuse anche:

via Celio Vibenna;

via di San Gregorio anche in direzione di piazza del Colosseo.

Linee bus deviate domani venerdì 15 aprile per la Via Crucis

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, sono queste le linee di bus Atac che verranno deviate, come si legge sul sito di Atac, a partire dalle ore 13 di venerdì 22 aprile:

3bus

51

75

81

85

87

117

118

Metro B Colosseo chiusa dalle ore 13:00

Dalle ore 13 di venerdì 22 aprile e fino a fine esigenze di sicurezza è prevista la chiusura al pubblico della stazione Colosseo della linea B della Metropolitana di Roma. La stazione, infatti, si trova all'interno dei varchi di sicurezza per accedere all'area dell'evento.