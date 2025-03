video suggerito

Via Aurelia, albero crolla sulle auto in transito: strada chiusa, traffico completamente paralizzato Un grosso albero si è schiantato sulle auto in transito su via Aurelia. Il crollo è avvenuto verso le 17, all’altezza dell’ospedale Aurelia Hospital. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Natascia Grbic

77 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto da Facebook

Un albero è crollato nel pomeriggio di oggi a Roma, sulla via Aurelia, colpendo le auto in transito. L'incidente è avvenuto verso le 17 all'altezza dell'Aurelia Hospital: secondo le prime informazioni sarebbero diverse le macchine danneggiate a causa del crollo: l'albero, infatti, di notevoli dimensioni, ha colpito varie vetture che in quel momento erano in coda. In particolare è stata colpita una macchina con a bordo due persone che, stando almeno alle prime informazioni, non avrebbero riportato ferite.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale del XIII gruppo Aurelio. La strada è stata chiusa in direzione fuori Roma per circa mezz'ora, con il traffico nell'area completamente paralizzato. Chilometri di coda si sono formati nella zona, con inevitabili ripercussioni su tutte le strade limitrofe all'Aurelia.

L'intervento dei caschi bianchi è stato immediato, insieme ai Vigili del Fuoco che hanno provveduto a rimuovere l'albero dalla strada. Tanta la paura tra gli automobilisti presente, con l'automobilista a bordo della macchina investita dal crollo che non è riuscito in nessun modo a evitare l'impatto con l'albero, caduto improvvisamente sulla carreggiata. Un episodio, quello che di oggi, che fortunatamente non è finito in tragedia.

Leggi anche Incidente tra auto e moto su via Nomentana a Guidonia: morto il motociclista 48enne

Come mai l'albero sia crollato non è ancora chiaro, ma è molto probabile che un grosso ruolo lo abbia avuto il maltempo e il violento acquazzone che da stamattina si è abbattuto sulla capitale. Da ore a Roma sta piovendo in modo molto intenso, alternando momento di parziali schiarite a vere e proprie bombe d'acqua che stanno causando non pochi disagi, con strade allegate e traffico impazzito.