Verso il nuovo Circolo degli Artisti di Roma: parte la rimozione dei rifiuti Domani cominciano i lavori per la rimozione dei rifiuti all'interno dell'ex Circolo degli Artisti di Roma. La consigliera dem Battaglia: "Tornerà a splendere, come un vecchio poeta insegna. Vigileremo perché quanto votato in Aula abbia un seguito: Roma merita un nuovo Circolo degli artisti, officina di nuovi talenti, scenari underground, meltingpot e animazione territoriale".

A cura di Enrico Tata

Ci sarà un nuovo Circolo degli Artisti a Roma? Già nel 2022 l'Assemblea capitolina ha approvato una mozione che impegnava il sindaco a rilanciarlo come "casa del rock indipendente". Un primo passo verso la riapertura sarà compiuto a partire da domani, quando è prevista l'avvio dei lavori di rimozione della boscaglia e dei rifiuti abbandonati all'interno del vecchio locale di via Casilina Vecchia. Per anni riferimento delle notti romane, il Circolo degli Artisti è chiuso ormai dal 2015, cioè da quasi dieci anni.

"Siamo felici, un'attesa lunga per cui però è valsa la pena, anche a fronte della mozione votata in Aula Giulio Cesare che impegna l'assessora all'Ambiente e l'assessore al Patrimonio di Roma Capitale a restituire alla città un punto di riferimento civile e culturale", ha dichiarato in una nota Erica Battaglia, consigliera comunale Pd e presidente della commissione Cultura e Lavoro di Roma Capitale.

Domani, ha aggiunto Battaglia, "saremo al fianco dell'Amministrazione della città per questa importante operazione di valorizzazione e solleciteremo per una celere rigenerazione culturale di quell'angolo di città. Con tutto il bene, è innegabile il valore culturale e sociale che il vecchio Circolo degli artisti ha dato a Roma".

Spiega ancora la consigliera dem: "Tornerà a splendere, come un vecchio poeta insegna. Vigileremo perché quanto votato in Aula abbia un seguito: Roma merita un nuovo Circolo degli artisti, officina di nuovi talenti, scenari underground, meltingpot e animazione territoriale. Roma Capitale ha posti dell'anima che vanno restituiti alla collettività: domani iniziamo a riprendere quello che per tante generazioni di romani e romane è stato rifugio culturale, platea civile e anche avamposto di sicurezza urbana con le sue luci. Lavoriamo perché tutto torni vivo. Roma ne ha bisogno".

A fine luglio si è parlato del Circolo degli artisti in merito a un intervento della polizia, con gli agenti che, una volta intervenuti sul posto, hanno trovato la porta dell'ex locale forzata e all'interno alcuni zainetti. Dentro, però, non c'era nessuno. L'immobile è stato riaffidato al Comune di Roma.