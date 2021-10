Verso il ballottaggio a Roma, Raggi prenderà caffè con Michetti (ma sente anche Gualtieri) Enrico Michetti ha invitato Virginia Raggi a prendere un caffè e la sindaca uscente di Roma ha accettato. Sono in corso contatti anche con Roberto Gualtieri, con cui potrebbe essere fissato un incontro per la prossima settimana. Apparentamenti ufficiali sono comunque esclusi in vista del ballottaggio.

A cura di Enrico Tata

Enrico Michetti ha proposto un caffè a Virginia Raggi, che probabilmente nelle prossime ore fisserà anche un incontro con Roberto Gualtieri. Apparentamenti sono esclusi ma i due sfidanti, in vista del ballottaggio a Roma del 17 e del 18 ottobre, stanno cercando di sondare l'umore della sindaca uscente, i cui voti saranno decisivi per la conquista del Campidoglio. Calenda ha già detto che voterà per il candidato del centrosinistra (ma non è un'indicazione di voto), mentre i 5 Stelle, per ora, non si sono espressi. "Non ho avuto modo di sentire Carlo Calenda. Un caffè con Virginia Raggi? Mi ha chiamato per farmi i complimenti per l'ottimo risultato raggiunto. Nella cordialità, è chiaro per me un caffè è importante per capire anche lo stato dell'arte, se ci sarà una successione. Cioè capire i fascicoli importanti, le cose su cui stava lavorando e, comunque, massimo rispetto per chi ha amministrato", ha dichiarato ieri Michetti.

Possibile incontro Raggi-Gualtieri la prossima settimana

Stando a quanto si apprende da fonti 5 Stelle, la sindaca ha accettato l'invito del candidato del centrodestra per un caffè in Campidoglio, ma allo stesso tempo è in contatto con Gualtieri, con cui è possibile venga fissato un incontro per la prossima settimana. Come detto, gli apparentamenti sono esclusi, è difficile che la sindaca Raggi decida di chiedere ai suoi elettori di votare per uno dei due candidati e, dalle parti dei 5 Stelle, cominciano ad arrivare malumori per la gestione di Giuseppe Conte: l'ex presidente "non può chiederci di appoggiare i dem laddove al primo turno siamo andati divisi. Se non ci siamo presentati assieme, un motivo ci sarà…", sussurra più di qualcuno nelle chat interne del Movimento.

Calenda ha detto che voterà Gualtieri

Ieri però c'è stata un'importante novità per Gualtieri e cioè la presa di posizione di Calenda, che ha detto esplicitamente, nel corso di un'intervista a Otto e Mezzo, che voterà per il candidato del centrosinistra. "Io non farò né alleanze né apparentamenti. Ma faremo un'opposizione costruttiva. Penso sia giusto andare a votare al ballottaggio e come tale sicuramente non voterò Michetti ma voterò Gualtieri, perché mi corrisponde di più", le parole del leader di Azione.