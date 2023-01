Veronica uccisa negli Usa, dopo 2 anni la Farnesina scrive alla famiglia: “Stiamo seguendo la vicenda” Il 15 gennaio di due anni fa Veronica De Nitto è stata uccisa con una coltellata alla gola nel suo appartamento in California. L’ex compagno, accusato dell’omicidio, è fuggito e sparito nel nulla.

A cura di Simona Berterame

"Continueremo a seguire la vicenda con la massima attenzione, mantenendo un contatto costante con le sedi americane finché non avremo notizie certe sulla formalizzazione e l'emissione del mandato di cattura". Si conclude così l'ultima lettera inviata dalla Farnesina all'avvocato Valerio Masci, difensore della famiglia De Nitto.

Il 15 gennaio di due anni fa il cadavere di Veronica De Nitto, 35enne originaria di Latina, viene ritrovato nel suo appartamento in California. La ragazza si era trasferita alcuni mesi prima a Daly City, vicino San Francisco, per raggiungere la sorella che da tempo si trovava già Oltreoceano. A due anni di distanza, la Farnesina si rivolgere ai familiari della vittima con una mail. "Finalmente abbiamo ricevuto una risposta dal ministero degli Esteri – commenta il legale – non ci sono novità al momento ma la loro vicinanza è certamente un segnale positivo per una famiglia che da due anni chiede giustizia".

Il ricercato

Il presunto responsabile è introvabile dal giorno del delitto. Renato Yedra Briseno, con cui la ragazza aveva intrapreso una breve relazione, è l'unico sospettato per la morte della 34enne. Quando la vittima è stata rinvenuta senza vita e con la gola tagliata, Yedra Briseno era già sparito nel nulla. La polizia di Daly City ha disposto una taglia da dieci milioni di dollari ma senza ottenere al momento nessun risultato. Si sarebbe rifugiato in Messico, suo paese di origine.

Le indagini condotte in America sono state chiuse a fine 2022. Il fascicolo, secondo le informazioni del legale dei De Nitto, ad oggi si trova ancora a Washington ma per emettere un mandato di cattura internazionale deve attraversare il confine. Passaggi burocratici dai tempi indefiniti trattandosi di Stati Uniti e Messico, come viene specificato anche nella lettera inviata dalla Farnesina. Alla famiglia De Nitto non resta che attendere ancora.