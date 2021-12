Vermi nella mensa scolastica dei bimbi a Roma: prelevati campioni di pasta e riso, ira dei genitori Due episodi sono successi a novembre, nella Dante Alighieri di Prati. I piccoli hanno trovato vermi nella pasta e nel riso, sul posto anche i carabinieri dei Nas.

A cura di Natascia Grbic

Vermi nel riso e nella pasta serviti ai bambini dell'Istituto comprensivo Dante Alighieri in via Cassiodoro, nel quartiere Prati. Questo quanto accaduto in due diverse occasioni a mensa: il primo episodio si è verificato l'8 novembre, e inizialmente si era pensato a un caso isolato. Ma il 19 novembre è successo nuovamente, cosa che ha spinto la dirigenza scolastica a richiedere un controllo più approfondito dei Nas. I carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità non hanno però riscontrato "difformità nelle procedure di lavorazione degli alimenti, le derrate alimentari sono idoneamente preservate, le utensilerie sono in buono stato e adeguatamente sanificate”. E hanno concluso che "le condizioni di igiene dell’intero comparto risultano nella norma". Al momento quindi non è chiaro cos'è successo e come mai i bambini si siano trovati nel cibo i vermi e come questi abbiano fatto ad arrivare nel cibo, se per qualche difetto dell'alimento o per l'ambiente circostante.

Vermi nel cibo, inviati all'Arpa campioni di pasta e riso

I Nas hanno inviato dei campioni della pasta in cui sono stati trovati i vermi all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa), in modo da cercare di capire come sia stata possibile una cosa del genere. Le famiglie però, scontente da quanto accaduto, hanno chiesto la riattivazione della commissione mensa, in modo da vigilare sul cibo che viene servito ai figli. Questo tipo di commissione, composta da una rappresentanza di genitori che controllano proprio il servizio mensa, era stato sospeso a causa delle regole anti-covid. Ma i genitori chiedono sia nuovamente ripristinato.