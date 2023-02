Ventisettenne accoltellato senza motivo in piazza: arrestato l’aggressore, vittima operata d’urgenza Il ragazzo non è in pericolo di vita, ma le sue condizioni rimangono gravi. In stato di fermo il 30enne che l’ha colpito, apparentemente senza motivo.

Un ragazzo di ventisette anni è stato accoltellato nel primo pomeriggio di ieri a piazza Indipendenza, a Pomezia. A ferirlo, un trentenne affetto da problemi psichiatrici, adesso accusato di lesioni gravissime. La vittima, portata d'urgenza in ospedale, è stata sottoposta a una delicata operazione per salvargli la vita. Ricoverata in prognosi riservata, non è fortunatamente in pericolo, anche se le sue condizioni rimangono gravi.

Come mai il 30enne abbia deciso di accoltellare il ragazzo, non è chiaro. Sul caso indagano i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire l'accaduto e le motivazioni del gesto. Sembra che in realtà non ci sia nessun apparente motivo per cui l'uomo abbia deciso di ferire la vittima. Lo avrebbe fatto dopo una banale discussione, ma anche questo aspetto è ancora da accertare. Non appena le sue condizioni lo renderanno possibile, il 27enne sarà ascoltato per provare a fare luce sulla vicenda. L'aggressore, intanto, è in stato di fermo.

Dalle prime informazioni, entrambi i ragazzi si trovavano in piazza Indipendenza, ma non è chiaro se si conoscessero o meno. Ignoti, come detto, i motivi dell'aggressione, che è avvenuta poco prima delle 14 davanti a diverse persone che hanno assistito alla scena senza poter fare nulla. Un attacco brutale portato avanti dal 30enne, che ha colpito il torace del ragazzo con un coltello che aveva in tasca. Il giovane non ha avuto il tempo di reagire e spostarsi, e si è trovato ferito in terra. Subito i passanti hanno chiamato i soccorsi, giunti sul posto dopo pochissimo tempo. La vittima è stata portata d'urgenza in ospedale, il 30enne è stato invece fermato dai carabinieri.