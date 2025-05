video suggerito

Ventiduenne aggredisce sua madre con un coltello: "Dammi i soldi per comprare la droga" Un grande spavento ma nessuna ferita è l'incubo vissuto da una donna, che suo figlio ha minacciato con un coltello chiedendole i soldi per la droga. Il 22enne è finito in carcere per maltrattamenti in famiglia.

A cura di Alessia Rabbai

"Dammi i soldi per la droga". A pronunciare questa frase è stato un ragazzo di ventidue anni, che i carabinieri della stazione di Cerveteri hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia. Vittima è sua madre, una donna di cinquantacinque anni la quale, nonostante il grande spavento, fortunatamente non è rimasta ferita. I fatti risalgono ai giorni scorsi e sono avvenuti nel Comune di Cerveteri, sul litorale Nord della provincia di Roma.

Minaccia sua madre con un coltello chiedendole i soldi per la droga

Secondo quanto ricostruito la donna era in casa e stava facendo le faccende domestiche. Nell'abitazione viveva anche suo figlio, un ragazzo di ventidue anni. Tra madre e figlio è nata una discussione per motivi banali, che è degenerata. Il giovane ha afferrato un coltello dalla cucina e gliel'ha puntato contro, minacciando di ferirla nel caso in cui non le avesse dato i soldi, denaro in contanti che gli sarebbe servito per comprare la droga.

I carabinieri bloccano il giovane e scongiurano il peggio

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento durante l'aggressione, nell'abitazione sono giunti i carabinieri della Stazione di Cerveteri, che hanno bloccato il ventiduenne, scongiurando che accadesse il peggio. I militari hanno arrestato il ventiduenne e messo al sicuro sua madre.

Si tratta di un giovane, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia. Il ragazzo è stato sottoposto aggli accertamenti di rito e portato nel carcere Nuovo Complesso Borgata Aurelia, dove resta in attesa della convalida del fermo. La donna invece è stata visitata e fortunatamente non ha riportato lesioni.