Venduto il volantino delle Brigate Rosse che annunciava il sequestro di Aldo Moro: pagato 32760 euro L’asta era partita da 1500 euro: il volantino che annunciava il rapimento da parte delle Brigate Rosse di Aldo Moro è stato venduto alla cifra record di 32.760 euro.

Il volantino delle Brigate Rosse che annunciava il rapimento di Aldo Moro e l'uccisione della sua scorta in via Fani, è stato venduto all'asta per la cifra record di 32.760 euro . Il foglio, uno dei tanti diffusi dal gruppo nel marzo del '78, è stato venduto dalla casa d'aste Bertolami Fine Art di Roma: ad aggiudicarselo, un collezionista che lo ha acquistato per telefono e ha chiesto di rimanere anonimo. Il volantino ha sulla carta i segni del tempo passato, ma la stella a cinque punte e la scritta ‘Brigate Rosse' è ancora ben visibile. "Giovedì 16 marzo un nucleo armato delle Brigate rosse ha catturato e rinchiuso in un carcere del popolo Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana…", si legge sul foglio. In basso è riportata la data, quella del rapimento, il 16 marzo 1978.

Il volantino non è la prima copia del messaggio, ma uno dei tanti fogli che i sostenitori delle Brigate Rosse avevano distribuito in seguito al rapimento del presidente della Democrazia cristiana e all'uccisione della sua scorta. Stimato inizialmente 1.500 euro, la cifra delle pre-offerte online si è subito alzata, raggiungendo quota 13mila euro. La base d'asta è partita da qui, arrivando fino alla cifra record di 32.760 euro. A quanto si apprende, il volantino era stato conservato da un passante a cui quel giorno era stata distribuito. L'uomo aveva deciso di tenerlo e non gettarlo e chissà, forse aveva anche dimenticato di averlo in casa. Come la casa d'aste ne sia entrata in possesso, non è noto: a chiederne conto nella loro sede per assumere sommarie informazioni, sono stati gli agenti della Digos di Roma.