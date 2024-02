Venduta la casa di Marco Pannella in via della Panetteria: lo visitavano tanti avversari politici La casa di Marco Pannella in via della Panetteria vicino alla Fontana di Trevi è stata venduta ad un ingegnere. Lì il leader dei Radicali ha trascorso gli ultimi mesi della sua vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Marco Pannella e via della Panetteria

La casa di Marco Pannella al centro di Roma è stata venduta. Il leader dei Radicali ha vissuto con la compagna Mirella Parachini nell'appartamento di via della Panetteria, a pochi passi dalla Fontana di Trevi per molti anni, durante la malattia e fino a poco prima della sua morte. L'acquirente, come riporta AdnKronos, è un ingegnere, che l'ha comprata e la sta ristrutturando.

La casa nel centro storico della Città Eterna è diventata emblematica nel periodo della malattia di Pannella. Lì andavano a fargli visita durante i suoi ultimi mesi di vita i politici, compresi gli avversari. All'interno dell'abitazione Pannella è rimasto senza più uscire quando i due tumori, ai polmoni e al fegato, glielo hanno reso impossibile. Fino a quando è stato obbligato a lasciarla per essere trasferito ormai gravissimo nella clinica privata Nostra Signora della Mercede, dov'è morto il 19 maggio all'età di ottantasei anni. Intorno al tavolo di legno di casa sua si sono riunite diverse personalità come ad esempio Silvio Berlusconi, Matteo Renzi e Fausto Bertinotti.

E via della Panetteria ha racchiuso gli ultimi anni della vitta del leader di Radicali, i suoi fan lo ricordano per una foto postata sui suoi profili social nella quale si era immortalato mentre mangiava un piatto di spaghetti in ristorante proprio a pochi passi da casa. Politico e uomo che si è battuto in vita per i diritti umani e civili, le sue battaglie refendarie hanno caratterizzato tutto il dopoguerra italiano.

Tra le prime c'è quella per lo scioglimento del matrimonio, con il partito Radicale ha portato avanti la campagna per la legge sull'aborto. Nel luglio 1982 Pannella ha intrapreso una serie di scioperi per salvare 3 milioni di persone del Sud del mondo che rischiavano di morire di fame, poi le battaglie sulla legalizzazione delle droghe, la giustizia, l'ergastolo e la detenzione.