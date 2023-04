Vede l’ex in strada con un’altra donna e lo accoltella a collo e addome: arrestata 39enne La vittima è stata portata in ospedale, non è fortunatamente in pericolo di vita. La donna è stata arrestata con l’accusa di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.

A cura di Natascia Grbic

Ha visto l'ex fidanzato in strada mentre passeggiava con un'altra donna, e invece di tirare dritto, salutare, o al massimo cambiare strada, si è avventata sull'uomo con un coltello, colpendolo al collo e all'addome. Una donna di trentanove anni è stata arrestata dagli agenti della Polizia di Stato dei commissariati San Giovanni e Tuscolano: deve rispondere di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.

L'episodio si è verificato ieri sera in via Tuscolana 944 al Quadraro, verso le 23.30. L'uomo stava camminando con una donna quando si è imbattuto nella sua ex fidanzata, una 39enne, che si è avventata immediatamente su di lui, ferendolo con un coltello. Un gesto che poteva avere un epilogo tragico, soprattutto considerando i punti in cui l'uomo è stato colpito.

L'uomo ferito è stato portato in ospedale: preso in carico dai medici, è stato curato e poi dimesso con sette giorni di prognosi. Le lesioni, fortunatamente, non sono state gravi e è mai stato in pericolo di vita.

Leggi anche Auto travolge e uccide una donna a Ottavia mentre attraversa la strada

Quando gli agenti sono arrivati hanno immediatamente ammanettato la donna, portata poi in commissariato e in attesa di essere poi trasferita nella prima casa circondariale disponibile.

Sotto shock la donna che si trovava con il 43enne, e che ha temuto per la incolumità. Non è fortunatamente rimasta ferita: l'arrestata, infatti, si è accanita sull'uomo, e non ha toccato lei, che è riuscita a cavarsela senza riportare ferite. Anche lei, oltre alla vittima, sarà ascoltata nei prossimi giorni per fornire la propria testimonianza sull'accaduto e raccontare cos'è accaduto ieri sera. Anche la donna arrestata sarà ascoltata poi dal giudice, che deciderà se convalidare l'arresto o meno.