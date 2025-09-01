Vede i carabinieri e butta una busta a terra: all’interno mille pasticche di ecstasy per i locali della zona

Prova a disfarsi di più di mille pasticche di ecstasy, ma viene bloccato e arrestato dai carabinieri dopo un turbolento inseguimento nel quartiere Eur a Roma. L’indagato, 24enne romano, stava camminando su viale dell’Arte a pochi passi dal laghetto, quando, all’altezza dell’incrocio con viale dell’Aeronautica, ha visto una volante dei carabinieri che pattugliava la zona. Il ragazzo ha quindi iniziato a correre in maniera nervosa per poi lanciare per terra una busta. Ha attirato così l’attenzione dei poliziotti, che, insospettiti dal comportamento, hanno fatto partire l’inseguimento. Il giovane ha provato a scappare, divincolandosi e spingendo con forza gli agenti, ma alla fine è stato bloccato.

Mille pasticche di ecstasy: giro d'affari da 40mila euro

Tornati indietro, i carabinieri hanno recuperato la busta gettata dal ragazzo. Al suo interno hanno trovato tre involucri con dentro un totale di 1008 pasticche di MDMA. Un carico di poco più di mezzo chilo di sostanza stupefacente che sul mercato avrebbe fruttato circa 40mila euro. Non è ancora chiaro a chi fosse destinato il carico. Visto il grande numero di locali notturni e discoteche dell’Eur, però, i carabinieri ipotizzano che l’ecstasy dovesse finire nel giro della movida di quartiere. Le pasticche in possesso del 24enne, già noto alle autorità, presentavano anche la spaccatura per poterle dividere in due. I consumatori potevano, quindi, assumere l’ecstasy con dosaggio minore o condividerla. Le indagini sono ancora al livello preliminare. Intanto il tribunale di Roma ha sequestrato le pasticche e convalidato l’arresto del ragazzo.