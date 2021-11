Varriale accusato di stalking: per i giudici prove schiaccianti, subito a processo I magistrati hanno riconosciuto “prove schiaccianti” nei confronti del giornalista Rai Enrico Varriale, accusato di stalking e violenze nei confronti della compagna. Andrà a proccesso.

A cura di Alessia Rabbai

Enrico Varriale andrà direttamente a processo senza passare all'udienza preliminare. Questa come riporta La Repubblica sarebbe la decisione dei magistrati, che hanno riconosciuto "prove schiacchianti" nei confronti del giornalista ex direttore di Rai Sport. Nei suoi confronti pende l'accusa di aver perseguitato e picchiato la sua compagna. La Rai, nel frattempo che venga fatta chiarezza sulle sue effettive responsabilità, lo ha sospeso. Un provvedimento che inizialmente l'emittente televisiva non aveva preso: infatti ad inizio ottobre scorso in un primo momento si era appreso della sospensione, in realtà Varriale non era semplicemente andato in video in occasione delle finali di Nations League. Il telecronista, assistito dal suo avvocato difensore Fabio Lattanzi, ha sempre respinto le accuse che gli sono state avanzate contro dalla ex compagna, dichiarando che si trattava di falsità: "Chi mi conosce sa che non sono così".

Varriale accusato di stalking e violenze dalla ex compagna

L'ex compagna di Varriale ha denunciato le presunte violenze subite da parte del telecronista sportivo, raccontando agli inquirenti: "Mi ha stretto le mani attorno al collo mentre cercavo di difendermi" queste le parole della donna riportate da Il Corriere della Sera. Ha spiegato la sua versione dei fatti di quanto sarebbe accaduto ad agosto scorso, durante una discussione avuta con l'ex compagno, che si è conclusa per lei con la necessità di ricorrere a cure mediche con una prognosi di cinque giorni e al termine della quale Varriale è stato destinatario di un divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi da essa frequentati.

La lite tra Varriale e l'ex compagna

Secondo quanto dichiarato dal giornalista la discussione in atto con la ex compagna sarebbe scaturita dalla gelosia della donna. Al momento dell'accaduto la coppia era rientrata dalle vacanze estive, entrambi si trovavano in casa, ma prima di andare a letto lei lo avrebbe accusato di averla tradita, così sarebbe nata la lite. Varriale ha spiegato di aver lasciato l'appartamento quella sera, per poi tornare la mattina seguente. È allora dunque che sarebbe iniziata una nuova discussione tra i due, a seguito della quale la donna si è recata in pronto soccorso. La gip ha definito quella del giornalista come "una personalità aggressiva e provocatoria, incapace di autocontrollo".