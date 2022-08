Vandalizzato il murale di Falcone e Borsellino a piazza Bologna: lo sfregio firmato dagli anarchici Il murale di Falcone e Borsellino a piazza Bologna è stato vandalizzato con scritte nere e vernice rossa: in basso a sinistra, la firma degli anarchici.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Facebook.

È successo di nuovo: il murale che raffigura Giovanni Falcone e Paolo Borsellino è stato imbrattato con della vernice rossa e scritte nere durante la notte scorsa, dopo un primo episodio accaduto nelle prime settimane di quest'anno. Anche se non si conosce ancora l'identità di chi ha compiuto il gesto, l'atto vandalico è stato rivendicato dagli anarchici che hanno apposto il loro simbolo in basso a sinistra. Sul volto dei due magistrati sono state lanciate duew secchiate di vernice rossa, mentre intorno a loro sono apparse due scritte: la prima, più generica l'antimafia tortura mentre una seconda, più specifica, Alfredo libero no 41bis, fa riferimento ad Alfredo Cospito, detenuto in regime di 41bis nel carcere di Terni per aver rivendicato l'attentato durante il quale Roberto Adinolfi, amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, è stato gambizzato, il 7 marzo 2012.

Le reazioni

Non sono tardate ad arrivare le reazioni delle istituzioni locali, a partire dall'Assessore alle Politiche Sociali, Pari Opportunità e Politiche Giovanili del II Municipio, Gianluca Bogino "Tornando a casa dal Municipio ho potuto notare questa orribile sorpresa d’agosto. Credo che non ci siano più parole per descrivere tali atti. Non mi importano nemmeno i motivi, intuibili dalle parole in vernice nera. Non ne parlerò, perché chi imbratta la memoria di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino nel trentesimo anno dalle stragi merita solo l’oblio. Non avrete pubblicità, solo compassione – ha scritto con una nota sui social – Noi ovviamente nei prossimi giorni saremo a lavoro per rifare l’opera. Non importa quante volte lo imbratterete, ci troverete sempre dalla stessa parte, col pennello in mano, al fianco di chi spende la propria vita per liberare questo paese da tutte le mafie".

Anche la presidente del Municipio, Francesca Del Bello, si è già espressa a riguardo dichiarando di aver già contattato la Polizia Locale di Roma Capitale. Presto sporgerà denuncia alle autorità: le telecamere presenti sulla piazza potrebbero fare chiarezza sull'identità dei vandali in tempi brevi. "Abbiamo già contattato l'autore del murale, che a breve verrà restaurato con delle nuove vernici a prova di graffito", ha concluso.

Il murale di piazza Bologna

L'opera, realizzata cinque anni fa dallo street artist romano Gojo, si trova a piazza Bologna, a pochi passi dall'università di Roma La Sapienza. Il murale è stato inaugurato il 19 luglio 2017, in occasione del 25esimo anniversario della strage di via D'Amelio, in cui è rimasto ucciso Paolo Borsellino e raffigura i due magistrati immortalati nel celebre scatto realizzato dal fotografo siciliano Tony Gentile.