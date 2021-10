Vandalizzata la sede del comitato elettorale di Michetti: “Fascista, ricorda Piazzale Loreto” “Fascista, ricordati di Piazzale Loreto” sono le minacce indirizzate ad Enrico Michetti, comparse sul manifesto e sulle mura della sede del comitato elettorale sostenitore di via Antonio Malfante 83, che stanotte è stata vandalizzata. Stamattina il candidato del centrodestra interverrà sulla vicenda.

A cura di Alessia Rabbai

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni comunali Roma 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La sede del comitato elettorale Enrico Michetti sindaco in via Antonio Malfante 83 è stata vandalizzata. A comunicarlo il comitato elettorale Michetti sindaco, che ha diffuso una nota. La notizia è arriavata stamattina, quando i sostenitori del candidato del centrodestra aspirante sindaco di Roma al ballottaggio del 17 e 18 ottobre contro l'avversario del centrosinistra Roberto Gualtieri, si sono recati alla sede e hanno notato che il manifesto e il muro esterno della struttura sono state imbrattate con della vernice rossa. "Michetti fascista" c'è scritto sulla scritta Michetti sindaco comitato elettorale, sulla parete sempre a lettere rosse si legge "ricordati Piazzale Loreto". Accanto una stella a cinque punte, simbolo delle Brigate Rosse. Un gesto che il comitato ha definito "vere e proprie minacce e intimidazioni, alimentate da un clima di odio che va avanti dall’inizio della campagna elettorale bei confronti di tutto il centrodestra. Questo è il risultato". Stamattina alle ore 11.30 Michetti sarà alla sede di via Malfante alla Garbatella, dove interverrà sulla vicenda.

Meloni: "Intimidazioni non ci fermano"

“Pesantissime minacce di morte al candidato sindaco di Roma, è solo l’ultimo atto di una vergognosa e indegna campagna di odio contro il centrodestra e Fratelli d’Italia, alimentata dalla sinistra e da chi va ripetendo che il nostro partito è un covo di pericolosi estremisti sovversivi fuori dall'arco costituzionale e democratico – commenta l'accaduto la leader di Fdi Giorgia Meloni – Mi aspetto la condanna unanime da parte di tutte le forze politiche e che tutti i segretari di partito, a partire da Enrico Letta, vadano di persona al comitato a testimoniare la propria solidarietà a Michetti. È indegno e irresponsabile quello che da settimane, e per cinico calcolo elettorale, sta accadendo ai danni di Fdi. Ne chiederemo conto. Le intimidazioni non ci fermano: Roma merita un governo all’altezza della sua storia e delle sue enormi potenzialità. A Enrico tutta la nostra solidarietà e vicinanza. Non mollare".

Gualtieri: "Atto che va condannato"

"Piena solidarietà ad Enrico Michetti per le gravi scritte apparse durante la notte nella sede del suo comitato – scrive il candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri – Un atto inaccettabile che va condannato con fermezza. Siamo e saremo sempre contro qualsiasi atto intimidatorio e di violenza".

Leggi anche Ballottaggio Roma: nuovo confronto tv tra Michetti e Gualtieri

Raggi: "Solidarietà a Michetti"

Sulla vicenda è intervenuta anche la sindaca uscente del Movimento Cinque Stelle Virginia Raggi: "Solidarietà ad Enrico Michetti – scrive in un tweet – La competizione elettorale non deve mai sfociare in atti vandalici e violenza".