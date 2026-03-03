video suggerito
Valigia abbandonata vicino a Palazzo Chigi: intervengono gli artificieri, ma è un falso allarme
Allarme a Roma nel pomeriggio di oggi dove è stato ritrovato un trolley a pochi passi da Palazzo Chigi: sul posto gli artificieri.
A cura di Beatrice Tominic
0 CONDIVISIONI
È stato un trolley abbandonato a Largo Chigi davanti alla vetrina di un negozio nello stesso palazzo in cui hanno sede alcuni uffici della Presidenza del Consiglio, a pochi passi da Palazzo Chigi a far scattare l'allarme nel pomeriggio di oggi a Roma. La strada in cui è stata notata la valigia è stata immediatamente chiusa al traffico e sul posto sono arrivati immediatamente gli artificieri.
Articolo in aggiornamento
0 CONDIVISIONI