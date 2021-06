Il ‘VaccinTour', che partirà domani nel Lazio, ha l'obiettivo di raggiungere i piccoli paesini della regione per convincere gli indecisi (o coloro che per un motivo o per un altro ancora non sono immunizzati) a fare il vaccino anti Covid. Un camper della Asl Roma 5 viaggerà in tutto il territorio ed entro luglio visiterà tutti i piccoli comuni: si partirà da Arcinazzo Romano domani, mercoledì 30 giugno, dalle 9 alle 13 in piazza Santa Lucia e si proseguirà poi con Affile, piazza San Sebastiano, dalle 15 alle 18,30. Potranno vaccinarsi, senza prenotazione, tutti i cittadini con più di 18 anni che ancora non si sono vaccinati. Sarà sufficiente andare al camper della Asl e portare con sé tessera sanitaria e documento di identità. Per questa campagna verrà utilizzato il vaccino monodose Johnson&Johnson.

"L'obiettivo di questa iniziativa fortemente voluta dalla Regione è quello di agevolare anche nei comuni più piccoli l'accesso ai vaccini e andare incontro alle esigenze degli indecisi. Ringrazio tutti gli operatori che ancora una volta dimostrano grande abnegazione, senso del dovere e passione per ottenere l'obiettivo comune che è quello di accelerare le vaccinazioni per raggiungere l'immunizzazione", ha spiegato il direttore generale della Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito.

Le raccomandazioni sul vaccino Johnson&Johnson

Il vaccino Johnson&Johnson, ricordiamo, è l'unico vaccino vaccino monodose (che cioè non necessita di richiamo) tra quelli attualmente approvati dall'Ema e dall'Aifa. Questo vaccino può essere somministrato a tutti i cittadini con più di 18 anni, anche se il Comitato tecnico scientifico ha raccomandato il suo utilizzo in persone con più di 60 anni. Per questo motivo alcune Regioni italiane hanno deciso di somministrarlo sono agli anziani. Non è il caso del Lazio, che continua ad utilizzarlo su tutte le fasce d'età e, anzi, soprattutto sui giovani.