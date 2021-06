La campagna vaccinale nel Lazio continua procedere con le prenotazioni secondo fasce d'età. Una scelta rivendicata con forza dall'assessorato alla Sanità con la motivazione della mancanza di dosi sufficienti. È stato reso noto il nuovo calendario che prevede dalla mezzanotte di domani domenica 6 giugno, la possibilità di prenotarsi per la fascia d'età 39-35 anni, ovvero i nati dal 1982 al 1986. Martedì 8 giugno alle 24 sarà poi la volta della fascia d'età 34-30 anni, tutti i nati dal 1987 al 1991. Da giovedì 10 giugno si potranno prenotare tutti i cittadini della fascia d'età 29-25 anni, nati dal 1992 al 1996. Da domenica 13 giugno, infine, potranno prenotare il vaccino i cittadini con età compresa tra 17 e 24 anni, nati cioè dal 1997 al 2004.

Vaccino Covid fascia d'età 12 – 16 anni: come prenotare

Dopo come si procederà? Gli under 17 dovranno recarsi dal pediatra per la vaccinazione – dove riceveranno il vaccino Pfizer – ma già da oggi per loro è previsto il primo Open Day nella Asl di Rieti. Si tratta in tutto di una platea di 240.000 ragazzi e ragazze, che secondo le intenzioni dovrebbero essere immunizzati prima del rientro a scuola, ma bisogna vedere se le dosi saranno sufficienti. Dal martedì 15 giugno, secondo quanto reso noto dalla Regione Lazio, i genitori potranno prenotare il vaccino per i figli tra i 12 e i 16 anni sul portale dedicato recandosi poi presso il pediatra scelto. Al momento quelli che hanno aderito sono 350 su circa 700 in tutta la regione.

L'andamento della pandemia nel Lazio

Continua il calo dei casi nel Lazio. A ieri erano 13.780 i positivi, e si sono registrati 11.000 guariti in 24 ore. I nuovi casi registrati sono stati 197, di cui 120 a Roma, e 9 i decessi. Il trend in corso permetterà al Lazio di entrare in zona bianca a partire da metà giugno, con un ulteriore allentamento delle misure di contenimento della pandemia. Il risultato dell'effetto combinato della vaccinazione e dell'arrivo della bella stagione.