Dosi introvabili, appuntamenti posticipati e stop alle prenotazioni. La campagna vaccinale del Lazio sta subendo un rallentamento a causa del mancato arrivo di Pfizer, su cui ormai si fa affidamento per l'80 per cento delle somministrazioni. I tagli alle consegne "ci saranno eccome, così come ci saranno inevitabili conseguenze sulla campagna vaccinale", ha dichiarato al Corriere della Sera l'assessore alla Sanità della regione Lazio, Alessio D'Amato. Secondo l'assessore a giugno nel Lazio sono state consegnate 1,7 milioni di dosi, di cui 360mila il giorno 30. Questa ultima fornitura, di fatto, verrà utilizzata a luglio, quando dovrebbero arrivare quattro forniture per un totale di 1,1 milioni di dosi. "Ma proprio con quelle dell'altro ieri siamo pur sempre a circa 1 milione e 400 mila. Ovvero meno del mese precedente". In realtà il conteggio dell'assessore non sembra essere corretto: a giugno, dati del governo, sono arrivate 1.714.817 dosi Pfizer, di cui, effettivamente, 360mila il 30 giugno. Se sottraiamo queste 360mila dosi a quelle utilizzate nel mese di giugno otteniamo 1,35 milioni di dosi. Le stesse che in teoria dovrebbero essere usate a luglio (1,1 milioni previsti più le 360mila del 30 giugno).

Le conseguenze sulla campagna vaccinale del Lazio

In ogni caso questo mancato incremento nelle consegne avrà tre ripercussioni sulla campagna vaccinale: le prenotazioni delle prime dosi con Pfizer per i cittadini con più di 18 anni sono introvabili per il momento. In secondo luogo è stata posticipata a dopo ferragosto la campagna dei pediatri di libera scelta per le somministrazioni ai ragazzi tra i 12 e i 16 anni. In terzo luogo le prenotazioni delle prime dosi Pfizer fissate per la settimana dall'11 al 15 luglio verranno posticipate di una settimana. "Ci dispiace per questo stop indesiderato, finora eravamo riusciti a non interrompere mai le inoculazioni", ha dichiarato D'Amato.

Come prenotare la prima dose nel Lazio a luglio

L'unico modo per prenotare il vaccino nel Lazio è approfittare delle iniziative in corso con il monodose Johnson&Johnson. La Asl Roma 1 ha organizzato una Open Night per questo weekend all'ospedale Santo Spirito, la Asl Roma 5 invierà un camper nei paesini del territorio per convincere gli indecisi e i più anziani a vaccinarsi, e la Asl di Latina invierà una postazione mobile per tutto il mese di luglio nelle più note località balneari del litorale sud di Roma, dal Circeo a Sabaudia, da Sperlonga a Gaeta.