Vaccino Covid, in Lazio somministrate 9 milioni di dosi: immunizzato l’87% degli over 12 In Lazio somministrate 9 milioni di dosi di vaccino anti-Covid: oltre il 93% della popolazione adulta e oltre l’87% di over 12 con doppia iniezione.

A cura di Pierluigi Frattasi

Raggiunto il tetto delle 9 milioni di dosi di vaccino anti-Covid19 somministrate in Lazio dall'inizio della pandemia del Coronavirus. Il traguardo è stato tagliato oggi, 14 novembre 2021, a quasi 11 mesi dall'avvio della campagna vaccinale, partita in Lazio, come nel resto d'Europa, nel Vaccine Day del 27 dicembre 2020. "Oltre il 93% della popolazione adulta e oltre l'87% di over 12 – comunica l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato – hanno concluso il percorso vaccinale con la doppia dose. Importante è prenotare il proprio richiamo dopo i 180 giorni evitando così assembramenti negli hub, dove si può accedere solo su prenotazione".

Le terze dosi fatte sono 320mila

Oltre 320 mila le terze dosi effettuate. Oltre il 37% della fascia di popolazione over 80 anni è vaccinato con terza dose. È possibile prenotare la dose booster vaccino anti Covid per il personale sanitario per i quali siano passati almeno 180 giorni (6 mesi) dall'ultima somministrazione. Prenotazioni su https://www.salutelazio.it/vaccinazione-dose-booster-personale-sanitario con tessera sanitaria e codice fiscale.

Morto col Covid 51enne non vaccinato

"Oggi – ha spiegato D'Amato – torniamo sotto la quota dei mille casi giornalieri, ma non possiamo assolutamente abbassare la guardia. Il Covid colpisce duro e mi ha molto colpito il decesso di un uomo di 51 anni nella provincia di Roma, non vaccinato e fumatore. Le somministrazioni del vaccino Covid sono aumentate del 10% rispetto al dato di una settimana fa, in prevalenza terze dosi il 64%, il 24% sono seconde dosi e prime dosi al 13%. Continua a essere monitorata la situazione nel comune di Aprilia in provincia di latina per l’elevata incidenza dei casi".

Partono le vaccinazioni anti-influenzali in farmacia

Da oggi al via la vaccinazione antinfluenzale anche nelle farmacie con prevalenza per la classe di età 60/65 anni. già distribuiti oltre 1 milione 146 mila vaccini ai medici di medicina generale e somministrati oltre 667 mila. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.761 medici di medicina generale e 331 pediatri di libera scelta.