Il Lazio darà la possibilità di poter effettuare la seconda dose del vaccino ai cittadini non residenti che sceglieranno di trascorrere le vacanze all'interno del territorio regionale. Sono già partite oggi, mercoledì 30 giugno, le prenotazioni per coloro che vorranno effettuare il richiamo del vaccino lontano da casa, mentre si trovano in vacanza nella regione della Capitale.

Come prenotare il vaccino anti Covid in vacanza nel Lazio

Sul portale Prenota Vaccino Covid della Regione Lazio è già disponibile un pulsante dedicato alla ‘seconda dose vaccinazione, somministrazione prima dose fuori Lazio': "Se hai ricevuto la somministrazione della prima dose all'estero o in un'altra regione italiana, compila qua il modulo di adesione per la seconda dose della vaccinazione anti Covid-19", si legge sul sito. Non sono state ancora rese note nello specifico le modalità di prenotazione e in quali centri vaccinali sarà possibile ricevere la seconda dose del vaccino. Non è chiaro neanche, per il momento, se potranno ricevere la seconda dose i cittadini di tutte le Regioni e se è previsto un periodo minimo di soggiorno nel Lazio per accedere a questo servizio.

L'invito di Figliuolo: "Vaccinare i cittadini in vacanza"

L'iniziativa di vaccinare i cittadini in vacanza era stata proposta dal generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario all'emergenza Coronavirus. "Con l’approssimarsi della stagione estiva e della chiusura delle scuole, si chiede alle Regioni di attuare procedure flessibili di prenotazione della vaccinazione (nei portali, call center ecc.) che consentano ai cittadini la definizione della tempistica vaccinale già dalla scelta della data della prima dose", era stato l'invito della struttura commissariale.

Attualmente le Regioni che permettono questo servizio di ‘vaccinazione in vacanza' sono Liguria e Piemonte. L'Abruzzo aprirà domani le vaccinazioni per i turisti e presto all'elenco si aggiungerà anche la Lombardia.