Vaccino Covid, il calendario degli Open Day Junior (12-17 anni) nel Lazio a fine agosto Il calendario completo (da oggi a fine agosto) degli Open Day Junior, dedicati ai ragazzi dai 12 ai 17 anni, è stato pubblicato nel consueto bollettino sull’andamento dei contagi diffuso dalla Regione Lazio. All’interno anche il calendario degli Open Day dedicati a tutta la popolazione over 12.

A cura di Enrico Tata

La Regione Lazio ha organizzato su tutto il territorio moltissimi Open Day Junior dedicati ai ragazzi dai 12 ai 17 anni per permettere loro di effettuare il vaccino anti Covid. L'obiettivo è vaccinare quanti più studenti sia possibile in vista della riapertura delle scuole a settembre. Il calendario completo (da oggi a fine agosto) di queste giornate aperte a tutti i giovani è stato pubblicato nel consueto bollettino sull'andamento dei contagi.

Open Day Junior (12-17 anni)

Asl Roma 1: da lunedì 16 agosto in diversi siti vaccinali della ASLRoma1 in programma Open Day per ragazzi dai 12 ai 17. In particolare sono in programma al centro vaccinale Roma Termini, alla Casa della Salute Prati – Trionfale, al Santa Maria della Pietà Padiglione 2, al poliambulatorio Circonvallazione Nomentana, al Centro Vaccinale Dina Galli, al poliambulatorio Boccea, alla Casa della Salute Labaro – Prima Porta, e presso il Poliambulatorio Montespaccato, Roma. Ulteriori informazioni qua: https://openvax.aslroma1.it/cittadino/reservations/add/ce23674c-8145-4360-8159-6435138563dd

Asl Roma 2: 17-18-19 agosto presso il campus bio-medico (ore 14-19); dal 16 agosto presso hub La Vela (ore 14-20), corsia dedicata a fascia di età 12-19; 23 e 24 agosto dalle 9.30 alle 17.30 hub la Nuvola.

Asl Roma 3: Dal 16 al 22 agosto dalle 9 alle 22 presso i centri della Asl Roma 3: Ostia, Polo natatorio; Fiumicino, lunga sosta; Roma, Via Cardano. 23-24 agosto presso l’hub Majorana (San Camillo-Forlanini – ore 8-20)

Asl Roma 4: 21-28 agosto e 4 settembre dalle ore 8:30 alle 19 presso Porto di Civitavecchia, Casa della Salute di Ladispoli, Fiano Romano, Padre Pio Bracciano e Rignano;

Asl Roma 5: dal 14 al 22 agosto Punto Vaccinale Tivoli Palazzo Cianti aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 14:00; Punto Vaccinale Palestrina Palaverde aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 14:00; Drive-In vaccinale Valmontone outlet aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 14:00; Punto Vaccinale Tivoli Scuderie Estensi giorno 21 dalle ore 14:00 alle ore 20:00 e giorno 22 dalle ore 9:00 alle ore 14:00; Punto vaccinale Valmontone Hospital* aperto nelle giornate 14, 16, 18, 20 e 22 dalle ore 9:00 alle ore 14:00 (*punto vaccinale dedicato al completamento del ciclo vaccinale – anche “eterologo” – per utenti che hanno effettuato la prima dose AstraZeneca).

Asl Roma 6: 17-18-19-20 agosto presso l’ospedale dei Castelli (ore 9-19), il 17-18 agosto presso l’ospedale di Anzio e Villa Albani (ore 16.30-21.30). 21 agosto dalle ore 11 alle ore 19 ad Ardea presso la sala consiliare "Sandro Pertini" Via Laurentina km 32,200 accanto alla scuola media Virgilio.

Asl Viterbo: dal 16 al 22 agosto dalle 9:00 alle 17:00 presso centri vaccinali Santa Maria della Grotticella a Viterbo, Sala Mice a Civita Castellana, Centro diurno a Tarquinia e ospedale di Montefiascone.

Asl di Latina: 21-22 agosto presso Abbvie, ex Rossi Sud, Itaca Formia (ore 8-20), sempre il 21 e 22 agosto presso Casa della Salute di Priverno, ospedale di Fondi e ospedale di Terracina (ore 14-20);

Asl di Frosinone: 19 agosto presso l’ospedale Spaziani (ore 16-20).

Open day per tutti a fine agosto

Hub Spallanzani: dal 14 al 22 agosto (8:30-19:30)

Hub La Vela: 16 al 22 agosto (8:00-19)

Asl Roma 2: 15-16 presso l’IFO (riservato a senza fissa dimora), 17-18 e il 21-22 di agosto sempre presso l’IFO (ore 9-19);

Asl Roma 4: dal 15 al 20 agosto e il 22 agosto dalle 8:30 alle 14 presso Padre Pio Bracciano, Fiano Romano, Porto di Civitavecchia e Ladispoli via Trapani;

Asl Frosinone: 18-19 di agosto presso l’ospedale Spaziani (ore 9-13), 14-15-16-17 di agosto presso la Casa della Salute di Pontecorvo (ore 8.30-16.30)

Asl Rieti: dal 13 al 23 agosto tutti i giorni dalle 8 alle 14 presso l’hub Caserma Verdirosi.