"Alessandra Vergori (medico infettivologa), Alessandra D’Abramo (medico infettivologa), Omar Altobelli (operatore socio sanitario – OSS), Maria Rosaria Capobianchi (biologa, microbiologia e virologia) e Claudia Alivernini (infermiera) sono i nomi dei primi cinque operatori sanitari dell’Istituto Nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani che domani mattina in occasione del V-Day per primi riceveranno il vaccino Anti Covid-19". Lo ha comunicato in una nota l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio. E proprio stamattina, nel giorno di Santo Stefano, sono arrivate allo Spallanzani le prime 9750 fiale di vaccino Pfizer-Biotech contro il coronavirus. Ad attenderle, dopo la notte passata sotto sorveglianza nella caserma dei carabinieri Salvo D'Acquisto a Tor di Quinto (le fiale erano infatti arrivate a Roma il giorno di Natale), i medici e gli infermieri dell'ospedale.

L'infermiera dello Spallanzani: "Vaccino è atto d'amore"

"Rappresento, con orgoglio, tutti gli operatori sanitari che, come me sono stati in prima linea in questa pandemia – aveva dichiarato in conferenza stampa Claudia Alivernini, la prima infermiera a essere vaccinata in Italia durante la prima giornata europea di vaccinazione – Vaccinarsi è un atto d’amore e di responsabilità nei confronti dell’intera comunità. "Lo dobbiamo, per rispetto, alle persone che hanno perso la vita a causa del Covid-19 anche tra i miei colleghi, cioè gli operatori sanitari". La campagna vaccinale proseguirà poi nel pomeriggio, con cinquanta medici e infermieri delle Uscar, mentre la settimana dopo saranno vaccinati gli anziani ospiti delle Rsa nel Lazio, tra le categorie più colpite dall'epidemia da coronavirus.

L'arrivo del vaccino anti-covid a Roma

Le prime 9750 dosi di vaccino destinate all'Italia sono arrivate a Roma ieri sera, dopo essere partite dal Belgio a bordo di un furgone munito di cella frigorifera. Il mezzo è stato scortato da un corteo di pattuglie di carabinieri e della polizia stradale, che l'hanno seguito dalla frontiera del Brennero alla capitale. "Le prime dosi del vaccino anti-covid sono arrivate a Roma, allo Spallanzani – ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte – È un messaggio di fiducia che si irradia in Italia e in Europa. Grazie al ministro Speranza, alla struttura commissariale di Arcuri, alle forze armate e a tutti gli operatori sanitari che ci consentiranno di realizzare una campagna di vaccinazioni senza precedenti".