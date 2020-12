"Rappresento, con orgoglio, tutti gli operatori sanitari che, come me sono stati in prima linea in questa pandemia. Vaccinarsi è un atto d’amore e di responsabilità nei confronti dell’intera comunità". Claudia Alivernini è l'infermiera di 29 anni dell'ospedale Lazzaro Spallanzani che, domenica prossima, riceverà la prima dose di vaccino anti-covid. Durante una conferenza stampa che si è tenuta proprio presso l'Istituto nazionale di malattie infettive, ha sottolineato l'importanza di questa campagna vaccinale per sconfiggere l'epidemia da coronavirus che sta devastando il mondo. "Lo dobbiamo, per rispetto, alle persone che hanno perso la vita a causa del Covid-19 anche tra i miei colleghi, cioè gli operatori sanitari". Insieme a Claudia saranno vaccinati altri quattro dipendenti dell'ospedale Spallanzani, eccellenza regionale e italiana, che da subito si è contraddistinto nella gestione della pandemia. Ricordiamo, infatti, che è proprio presso il nosocomio romano che agli inizi di febbraio venne isolato il genoma del coronavirus.

La campagna vaccinale partirà il 27 dicembre

Insieme ad Alivernini saranno vaccinati anche un operatore socio sanitario, una ricercatrice e due medici. Si proseguirà poi nel pomeriggio con cinquanta medici e infermieri delle Uscar, mentre la settimana dopo saranno vaccinati gli anziani ospiti delle Rsa nel Lazio, tra le categorie più colpite dall'epidemia da coronavirus. "C’è un’altissima percentuale di adesione degli operatori dell’Istituto per le malattie infettive di Roma alla campagna di vaccinazione. Ed è un dato positivo — ha spiegato il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia — Questa è la campagna vaccinale della rinascita dopo aver attraversato un periodo difficilissimo. Siamo in un passaggio delicato e con il vaccino intravediamo la luce al di là del tunnel. Ci sembrava importante e significativo vaccinare per prima una persona che ha attraversato questo deserto. Perché abbia un grande valore simbolico".

Chi è Claudia Alivernini, la prima a ricevere vaccino anti-covid

Claudia Alivernini ha 29 anni, è nata il 23 ottobre del 1991. Si è laureata in Scienze infermieristiche all'Università La Sapienza di Roma e lavora presso l'Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani. Non solo: Alivernini ha lavorato anche nelle unità mobili Usca-R della Regione Lazio, e ha assistito a domicilio molti pazienti anziani affetti da Covid. Al momento sta anche proseguendo i suoi studi seguendo un master in infermieristica forense.