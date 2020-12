Nel Lazio sono disponibili 955 dosi di vaccino contro il Covid Pfizer-BionTech approvato ieri dall'Agenzia europea del Farmaco, la cui somministrazione partirà dal personale sanitario in prima linea nella battaglia contro il Covid, quotidianamente a stretto contatto con i pazienti malati. A renderlo noto l'assessorato regionale alla Sanità, nel bollettino di martedì 22 dicembre, al termine del consueto confronto con direttori generali, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, per gli aggiornamenti sull‘emergenza coronavirus, che oggi registrano 1288 nuovi casi, 56 morti e 661 contagi a Roma città. Come già annunciato, il via libera simbolico alle vaccinazioni è fissato in calendario per la prossima domenica 27 dicembre. La prima persona ad essere vaccinata sarà un'infermiera dell'Istituto di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, di cui non è stato ancora reso noto il nome, seguita da un oss, una ricercatrice e due medici. "Le prime dosi previste verranno somministrate agli operatori, che saranno a loro volta vaccinatori" rende noto l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.

Le prime dosi di vaccino contro il Covid nel Lazio divise Asl per Asl

L'assessorato alla Sanità della Regione Lazio ha inoltre reso noto il numero di dosi che nei giorni seguenti al 27 dicembre verranno iniettate, partendo dal personale sanitario, che quotidianamente lavora a stretto contatto nei reparti ordinari e di terapia intensiva con pazienti che hanno contratto il coronavirus. Nel dettaglio, ecco quando partiranno le Asl e le aziende ospedaliere e come sono distribuite le prime dosi di vaccino:

–Lunedì 28 dicembre: Asl di Rieti (80 dosi), Asl di Viterbo (40 dosi), Asl Roma 1 (80 dosi), Asl Roma 2 (80 dosi), Asl Roma 3 (50 dosi), Campus Bio-Medico (20 dosi), Policlinico Agostino Gemelli (50 dosi), ospedale pediatrico Bambino Gesù (30 dosi), Policlinico di Tor Vergata (30 dosi), Policlinico Umberto I (50 dosi), azienda ospedaliera Sant'Andrea (20 dosi);

-Martedì 29 dicembre: IFO (30 dosi), azienda ospedaliera San Camillo Forlanini (50 dosi), ospedale San Giovanni Addolorata (40 dosi), Asl di Frosinone (40 dosi), Asl di Latina (40 dosi), Asl Roma 4 (40 dosi), Asl Roma 5 (40 dosi), Asl Roma 6 (40 dosi), ARES 118 (15 dosi).