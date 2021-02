Sono già 13mila le prenotazioni effettuate per il vaccino contro il Covid nel Lazio destinato a ai professori e al personale scolastico ed universitario di età inferiore ai 55 anni, di queste oltre 7mila a Roma città. A renderlo noto la Regione Lazio, in una nota diramata oggi, giovedì 18 febbraio. A partire dalla mezzanotte infatti, gli interessati, che rispondono ai requisiti richiesti per questa trance di inoculazioni e che non abbiano patologie, hanno potuto accedere al sito ufficiale e mettersi in fila per il proprio turno. Si inizia con la fascia d'età compresa tra i 45 e i 55 anni, a partire dal 22 febbraio potranno prenotarsi gli utenti tra i 35 e i 44 anni e dal 26 febbraio le persone al di sotto dei 34, non studenti. "Il servizio sarà esteso anche agli over 55 anni, dopo la decisone di Aifa (l'Agenzia del Farmaco) sul vaccino Astrazeneca e la formalizzazione del Ministero della Salute – spiega l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, che chiarisce – Le prenotazioni sono per i docenti delle scuole e delle università e non per gli studenti over 18, che potranno farlo dal loro medico di famiglia quando arriverà il proprio turno".

Come prenotare il vaccino Covid per professori e personale di scuole ed università

Prenotare il vaccino contro il Covid per professori e personale di scuole ed università è facile: basta accedere al portale Salute Lazio ad esso dedicato. Potranno richiederlo tutti coloro che sono assistiti da un medico di base convenzionato con il SSR della Regione Lazio. Bisogna inserire il codice fiscale e le ultime 13 cifre del codice numerico (TEAM) che si trova sul retro della tessera sanitaria in corso di validità. Le dosi di vaccino che si riceveranno sono due: con la prenotazione del primo appuntamento sarà automaticamente prenotato anche il richiamo, che verrà inoculato tra la decima e la dodicesima settimana successiva alla prima dose, sempre nella stessa sede, che si potrà scegliere al momento della prenotazione. Settantadue ore ore prima dell'appuntamento prenotato, l'utente riceverà un sms, come promemoria dell'appuntamento. La Regione Lazio indica inoltre che per assistenza alla prenotazione o eventuali disdette contattare il numero 06 164161841, attivo dal lunedì al venerdì con orario 7.30 – 19.30 e sabato con orario 7.30 – 13.00.

Partiti i vaccini alla polizia locale, domani iniziano i vigili del fuoco

Per quanto riguarda le forze dell'ordine, l'Unità di Crisi anti Covid della Regione Lazio ha reso noto che sono stati vaccinati complessivamente 2.230 operatori. Stamattina è iniziata iniziata la somministrazione delle prime dosi agli agenti della polizia locale di Roma Capitale e domani toccherà ai vigili del fuoco.