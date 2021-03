Nei centri vaccinali di Roma è caos per la notizia della temporanea e preventiva sospensione del vaccino contro il Covid AstraZeneca. Il provvedimento allinea l'Italia ad altri Paese Europei, in attesa dei pronunciamenti di EMA e ne vieta la somministrazione sull'intero territorio nazionale. Ma in attesa dell'ufficialità, arrivata poco fa, le persone prenotate per oggi pomeriggio, in fila per la somministrazione della propria dose, sono rimaste in coda. Il personale ha poi dato loro tutte le informazioni sugli step successivi, sia per chi avrebbe dovuto ricevere la prima inoculazione, sia per chi invece aspettava la seconda, completando l'iter di vaccinazione. Come apprende Fanpage.it le persone sono state mandate via rassicurandole che saranno ricontattate e che non perderanno la loro priorità. La domanda che ora ci si pone è cosa accadrà a chi deve ricevere la seconda dose, attendendo che parli Ema.

Bloccati 35 hub vaccinali nel Lazio

"È stata convocata d’urgenza l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio per affrontare la situazione venutasi a creare con la sospensione precauzionale del vaccino Astrazeneca da parte di Aifa – scrive in una nota l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato – In questo modo si bloccano a Roma e nel Lazio 35 hub vaccinali tra i quali La Nuvola e l’Aeroporto di Fiumicino e oltre 2 mila medici di medicina generale. Seguiremo attentamente gli ulteriori approfondimenti in corso, auspichiamo una rapida ed inequivocabile definizione da parte di AIFA, altrimenti questo potrebbe rappresentare un danno enorme ed irrecuperabile alla campagna vaccinale in corso, poiché il vaccino Astrazeneca è quello maggiormente opzionato in base agli accordi preliminari sottoscritti dalla Commissione europea. Sono state bloccate con effetto immediato tutte le prenotazioni fino a nuova indicazione da parte di Aifa e coloro che si sono già prenotati verranno riprogrammati dopo gli approfondimenti di Aifa. Siamo in attesa che Aifa dia indicazioni per chi ha già effettuato la somministrazione della prima dose".

Zingaretti: "Attendiamo notizie da Aifa"

"A seguito delle comunicazioni da parte di Aifa la Regione Lazio ha bloccato la somministrazione di Astrazeneca e le prenotazioni da eseguire con questo vaccino nel Lazio. Per quanto riguarda coloro che devono ricevere la seconda dose, si attendono le indicazioni da parte dell’Agenzia italiana del Farmaco – spiega il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti – Per qualsiasi ulteriore decisione attendiamo aggiornamenti da parte degli organi preposti".