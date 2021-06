I cittadini del Lazio (non quelli residenti in altre Regioni) potranno vaccinarsi contro il Covid-19 anche al mare, durante le vacanze estive. Dal 30 giugno al 19 luglio, infatti, un camper della Asl di Latina si fermerà nei luoghi più ‘caldi' dell'estate laziale per somministrare dosi a tutti coloro che lo vorranno. Da Sabaudia al Circeo, da Gaeta a Sperlonga. Saranno inoculate circa 150 dosi di vaccino al giorno e non servirà alcuna prenotazione, ma occorreranno soltanto la tessera sanitaria e la carta di identità. "Una ulteriore iniziativa della Regione Lazio e della Direzione Generale che, attraverso la profilassi “itinerante”, permette di velocizzare la campagna di immunizzazione, incrementando l’efficienza della campagna vaccinale della Asl di Latina, volta a ridurre l’impatto della pandemia nel territorio pontino", si legge nella nota diffusa dalla Asl.

Il calendario delle vaccinazioni al mare

Questo il calendario delle vaccinazioni che si svolgeranno dalle 9 alle 16 (in ogni comune il camper effettuerà due giornate di vaccinazioni):

Latina – 30 giugno/1 luglio

Sabaudia 2/3 luglio

San Felice Circeo 4/5 luglio

Terracina 6/7 luglio

Sperlonga 8/9 luglio

Gaeta 10/11 luglio

Formia 12/13 luglio

Spigno Saturnia 14/15 luglio

Minturno-Scauri 16/17 luglio

Fondi 18/19 luglio

Quale vaccino verrà somministrato

Verranno somministrate dosi del vaccino Johnson&Johnson, l'unico monodose (che non necessità cioè di richiamo) tra quelli approvati. Questo vaccino può essere somministrato a tutti i cittadini adulti, cioè dai 18 anni in su. Il Comitato tecnico scientifico ha tuttavia raccomandato il suo utilizzo sulla popolazione anziana, cioè dai 60 anni in su. Per questo motivo molte Regioni italiane hanno smesso di inoculare dosi di Johnson&Johnson ai ‘giovani'. Non è il caso del Lazio, dove questo farmaco è attualmente utilizzato su tutta la popolazione adulta e, anzi, soprattutto sugli under 60.

La Asl Roma 5 ha annunciato ieri un'iniziativa simile: un camper vaccinale si fermerà in tutti i paesi più piccoli che si trovano nel territorio di questa Asl per giornate vaccinali con Johnson&Johnson.