Vaccini nel Lazio, D’Amato: “Disponibilità di dosi Pfizer” É arrivata nella giornata di ieri la nota dell’assessore alla Sanità della regione Lazio Alessio D’Amato: “Pari efficacia e disponibilità dei vaccini Moderna e Pfizer”. Riaperte le prenotazioni booster con Pfizer.

A cura di Beatrice Tominic

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel primo lunedì dell'anno nuovo, nella giornata del 3 gennaio, la Regione Lazio entra nella cosiddetta zona gialla a causa dell'aumento di quarantene e contagi. L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, in una nota ha tranquillizzato la popolazione e ha ricordato la necessità di completare l'intero ciclo di vaccinazione. "Da domani il Lazio entrerà nella cosiddetta zona Gialla, bisogna essere prudenti, rispettare le regole e non ritardare la prenotazione del vaccino", ha dichiarato, rivolgendosi agli adulti che devono completare il ciclo vaccinale con la dose booster (o terza dose) e a tutti i genitori che devono prenotare quella per i propri figli e le proprie figlie."Sono disponibili nel mese di gennaio oltre 1 milione di posti e oltre 50 mila per lo specifico vaccino pediatrico nella fascia 5-11 anni."

Per gli adulti, però, nel portale delle prenotazioni della regione Lazio appaiono come prenotabili soltanto terze dosi da effettuare con il vaccino Moderna. Nella stessa nota, a questo proposito, l'assessore D'Amato ha sottolineato la validità e la disponibilità di entrambi i vaccini, Pfizer compreso: "La dose booster può esser fatta, a parità di efficacia, sia con Moderna che con Pfizer, al momento non abbiamo problemi di forniture." Già da questa mattina, infatti, il portale è stato aggiornato e sono stati integrati i nuovi punti che somministrano anche terze dosi Pfizer.

La variante Omicron e il prossimo open day

Un ruolo fondamentale per quanto riguarda i contagi e le quarantene degli ultimi giorni è stato svolto dalla variante Omicron che, secondo alcuni infettivologi, oggi è il virus con la capacità di diffondersi nei tempi più brevi della storia. "L’argine ad Omicron è la vaccinazione", ha ricordato nella stessa nota. "Anche per questo si è deciso, grazie alla disponibilità delle strutture di AIOP Lazio di procedere domenica 9 gennaio all’open day in 14 strutture anche per chi ha fatto la seconda dose a distanza di 120 giorni."