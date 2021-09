Vaccini allo Stadio Olimpico con l’As Roma e sconto sul biglietto della partita L’As Roma e la Regione Lazio hanno comunicato un nuovo appuntamento allo Stadio Olimpico, con vaccinazioni all’hub del Foro Italico in calendario per domani, mercoledì 22 e giovedì 23 settembre. L’iniziativa è aperta a tutti e non serve prenotare. Volto della campagna il capitano Lorenzo Pellegrini.

Vaccinazioni aperte allo Stadio Olimpico di Roma. L'iniziativa rientra nella nuova collaborazione tra As Roma e Regione Lazio, con l'obiettivo di coinvolgere e sensibilizzare più persone possibili, specialmente tra i giovani ma non solo, nella campagna contro il Covid-19 che nel Lazio ora punta a raggiungere il 90% della copertura. Volto della campagna il capitano della squadra giallorossa Lorenzo Pellegrini, che ha lanciato un appello attraverso una clip informativa sull'appuntamento: "Per tornare alla piena normalità vaccinarsi è fondamentale, se ancora non lo hai fatto questa è davvero una buona occasione!". Lo slogan è ‘100% vaccinati, 100% allo stadio‘. Sarà possibile vaccinarsi mercoledì 22 e giovedì 23 settembre presso l'hub al Foro Italico, grazie ad un camper messo a disposizione dalla Regione Lazio. La vaccinazione è aperta a tutti i cittadini ed è possibile effettuarla semplicemente presentandosi lì davanti, senza prenotazione. I tifosi riceveranno un promo code con uno sconto per l’acquisto di un biglietto delle partite in casa dell’As Roma. Non è la prima volta che Regione Lazio e As Roma collaborano per portare avanti la campagna vaccinale: ad agosto scorso infatti, il Policlinico di Tor Vergata, dall'As Roma e della Croce Rossa Italiana, in occasione del match Roma – Raja Casablanca, hanno dato biglietti gratis per assistere alla partita ai giovani tra i 12 e i 20 anni che si sono vaccinati.

D'Amato: "Obiettivo è raggiungere il 90% dei vaccinati"

Entusiasta dell'iniziativa l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, che ha ringraziato l'As Roma per il supporto alla campagna vaccinale: “L’obiettivo ora quello di raggiungere nel più breve tempo possibile la quota del 90% dei vaccinati in doppia dose – ha detto D'Amato, ribadendo il nuovo traguardo che si è posta la Regione – Sono certo che grazie ad iniziative come quella messa in atto con la società giallorossa potremo raggiungere i giovani tifosi e coloro che ancora avessero dei dubbi o domande". E ha aggiunto: "I nostri operatori stanno facendo un lavoro straordinario e saranno presso lo Stadio Olimpico nelle giornate di domani e giovedì per le vaccinazioni e per fornire tutte le informazioni utili per chi volesse effettuare il vaccino”.