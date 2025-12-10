Va dall’amico barbiere per un taglio gratis, lui si rifiuta e lo accoltella: arrestato per tentato omicidio

Era andato dall’amico barbiere per chiedere un taglio gratis. Ma è stato accoltellato. A lanciare l’allarme alcuni passanti che lo hanno trovato alla barberia agonizzante a terra.

Un taglio di capelli chiesto all'amico barbiere per saldare un debito di 15 euro. Il suo rifiuto e la lite, conclusa in un tentato omicidio. È quanto avvenuto lo scorso primo dicembre a Roma, in viale Eritrea, dove i carabinieri hanno trovato un uomo agonizzante a terra, per strada, a pochi passi dalla barberia. Non appena visto in che condizioni si trovava il giovane, un ventitreenne, hanno subito fatto scattare l'allarme. Sul posto sono arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che si sono precipitati verso il giovane e gli hanno fornito le prime cure.

Come sta il ragazzo accoltellato dal barbiere

Il giovane è stato ritrovato, come anticipato, nel tardo pomeriggio del primo dicembre, verso le ore 18.30, in viale Eritrea a pochi passi da una barberia. Era agonizzante, con profonde ferite di arma da taglio. Sul posto, dopo l'allarme scattato dai carabinieri che hanno notato il giovane riverso a terra, sono arrivati gli operatori sanitari del pronto soccorso del 118 che hanno trasportato il ventitreenne in ospedale, al Policlinico Umberto I con diverse ferite d'arma da taglio. Ha riportato 30 giorni di prognosi per quattro ferite lacerocontuse al torace e nella zona lombare. Fortunatamente non si sono rivelate letali: è riuscito a schivare un fendente al petto che, però lo ha colpito all'altezza dell'ascella.

L'aggressione davanti alla barberia

Il giovane ha poi sporto denuncia e i carabinieri hanno iniziato a ricostruire l'accaduto. I due, il barbiere e il ragazzo aggredito, si conoscevano. Quest'ultimo, approfittando del mestiere dell'amico, gli avrebbe chiesto un taglio di capelli gratis per saldare un debito di 15 euro che l'altro aveva nei suoi confronti: una corsa del taxi che i due avrebbero condiviso qualche giorno prima, pagata soltanto dal ventitreenne. Ma proprio quando la lite sembrava essere sedata, il ventitreenne sarebbe tornato nei pressi nel negoio. E il barbiere lo avrebbe aggredito con un'arma da taglio, scappando via per far perdere le sue tracce.

L'arresto per tentato omicidio

Le indagini dei militari della stazione di Roma viale Eritrea hanno permesso di identificare il barbiere. La Procura di Roma ha emesso nei suoi confronti il decreto di fermo, eseguito il pomeriggio del 5 dicembre nel quartiere Tuscolano, dove si trovava il giovane, dopo una perquisizione. Nel corso di quest'ultima i carabinieri hanno rinvenuto lo smartphone della vittima, rubato nella stessa giornata del primo dicembre. L'uomo è poi stato trasferito nel carcere di Rebibbia, dove è stato convalidato il fermo per tentato omicidio.