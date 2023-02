Va a trovare i nonni a casa e trova un 19enne che sta tentando di truffarli: aggredita Il ragazza stava mettendo in atto la truffa del ‘finto nipote’: fingendo di avere un legame di parentela con loro, ha chiesto ai due anziani migliaia di euro, quando è arrivata la ragazza che si è resa conto di quanto stava accadendo.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo di diciannove anni è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato con le accuse di rapina, truffa aggravata e ricettazione. Ha rubato a due anziani 2mila euro, e poi era tornato per finire ‘il lavoro' e prendergli altri soldi. L'arrivo della vera nipote, che ha cominciato a urlare per attirare le attenzioni dei vicini, ha messo fine alla truffa.

L'ennesima truffa del ‘finto nipote' a danno di anziani è avvenuta in via delle Cave all'Appio, nella città di Roma. Una ragazza era andata a trovare i nonni, ma quando è arrivata nel loro appartamento ha visto il 19enne. Ha subito capito che qualcosa non andava: non aveva mai visto quel ragazzo, e i suoi nonni erano confusi. Ha quindi iniziato a urlare, cercando di attirare l'attenzione dei vicini di casa. A quel punto il 19enne le si è scagliato conto, afferrandola violentemente per le spalle per cercare di fuggire.

I vicini però, sentendo la ragazza gridare, hanno chiamato il 112. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato Appio e della Sezione Volanti, che sono riusciti a bloccare il 19enne. Dalle indagini è emerso che il ragazzo si era presentato dalla signora fingendosi suo nipote, e dicendo di essere nei guai. Arrivato a casa dei due anziani, gli ha chiesto 2mila euro in contanti come ‘aiuto'. Non soddisfatto, è tornato poco dopo, chiedendo altri soldi: ma stavolta è stato sorpreso dalla ragazza ed è stato arrestato. Da un indagine sui precedenti è emerso che il 19enne era già stato accusato di episodi simili in passato. In tasca gli sono stati trovati anche dei gioielli, la cui provenienza è ancora da accertare.