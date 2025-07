Va a fare una passeggiata in spiaggia e trova un cadavere: tragico ritrovamento a Maccarese

Foto di repertorio

Terribile ritrovamento in spiaggia questa mattina, lunedì 28 luglio 2025, sul litorale romano, in una spiaggia a Maccarese. Un uomo anziano è uscito per andare a fare una passeggiata in spiaggia nella prima mattina di oggi e ha trovato un cadavere.

Macabro ritrovamento in spiaggia: cosa è successo

Il ritrovamento è avvenuto nella prima mattina di oggi, lunedì 28 luglio 2025, sul litorale romano, a Maccarese, nel comune di Fiumicino. A far scattare l'allarme, verso le ore 7 circa, è stato un uomo anziano, che era uscito per andare a fare una passeggiata. Nel corso del suo giro consueto, l'anziano si è accorto della presenza di un cadavere. E ha chiamato immediatamente i soccorsi.

L'arrivo dei carabinieri

Il corpo senza vita è stato rinvenuto nel tratto di mare antistante allo stabilimento "Lo Scoglio", circa 500 metri più a sud della spiaggia alla Foce del Rio dei Tre Denari. Non appena ricevuta la segnalazione sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione locale per svolgere gli approfondimenti necessari e far scattare le indagini.

I militari stanno indagando per cercare di identificare la vittima e cercare di capire le circostanze in cui è morta: al momento non ci sono notizie sul ritrovamento di eventuali segni di violenza sul cadavere. Spetta sempre agli inquirenti, inoltre, stabilire se la vittima sia morta in spiaggia o se sia stata trascinata in spiaggia, forse anche soltanto dalle onde del mare.

A chi appartiene il cadavere trovato a Maccarese

Il ritrovamento è avvenuto questa mattina, qualche ora fa. Sul posto, i militari sono giunti per cercare di chiarire a chi appartenga il corpo. I carabinieri sono al lavoro per cercare di identificare la persona trovata morta in spiaggia, individuandone il sesso, l'età e, successivamente, poter risalire al nome e al cognome.

Secondo le prime informazioni emerse dagli accertamenti dei carabinieri si tratterebbe del corpo di un uomo, non ancora diffusa l'età, neppure apparente, della vittima. Gli approfondimenti sono in corso per cercare di identificare l'uomo.

Articolo in aggiornamento