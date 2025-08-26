Urta un camion durante un sorpasso e si schianta con la moto: grave un uomo

Immagine di repertorio

Un grave incidente è avvenuto alle 12 di oggi, martedì 26 agosto, sulla Cassia Cimina, in provincia di Viterbo. Un uomo di cinquant'anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto con la moto mentre sorpassava un camion. Secondo una prima ricostruzione, sembra che il centauro, che viaggiava insieme a una donna, abbia urtato in fase di sorpasso lo spigolo posteriore sinistro del camion che lo precedeva, cadendo a terra. La moto ha poi proseguito la sua corsa fino a che non si è incastrata sotto una macchina che proveniva dall'opposto senso di marcia. La donna che viaggiava con il 50enne è rimasta illesa, così come il conducente del camion. Sono gravissime invece le condizioni dell'uomo, trasportato con l'eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma. Non si conoscono le sue attuali condizioni, ma è molto grave.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Viterbo. La strada è stata chiusa fino alle 14.30, in modo da consentire le indagini e la messa in sicurezza dell'area, oltre che la rimozione dei mezzi coinvolti nel sinistro. Saranno gli agenti, dopo aver effettuato le opportune verifiche, a individuare eventuali responsabilità, anche se la dinamica di quanto accaduto sembra chiara.

Sconvolta la donna che si trovava insieme al 50enne, così come il camionista e le persone che hanno assistito all'incidente. L'uomo che guidava il mezzo pesante e che precedeva le due ruote ha visto cadere il motociclista e ha immediatamente arrestato la corsa per evitare di investirlo e per prestare soccorso. La situazione è apparsa immediatamente molto grave ai soccorritori giunti sul posto, che hanno disposto il trasferimento immediato con l'eliambulanza a Roma.