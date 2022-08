Uomo trovato morto nel Parco di Centocelle: il cadavere è di un 52enne È stata disposta l’autopsia sul cadavere di un uomo di 52 anni rinvenuto all’ingresso del Parco di Centocelle a Roma.

A cura di Alessia Rabbai

Parco di Centocelle (Immagine di repertorio da Google Maps)

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nel Parco di Centocelle in zona Don Bosco a Roma. Il ritrovamento risale allo scorso sabato 27 agosto. Da quanto si apprende il corpo senza vita apparterrebbe ad un cinquantaduenne, del quale non è stata ancora resa nota l'identità. Era mattina presto quando alcuni passanti hanno notato quella che sembrava essere una sagoma umana all'ingresso dell'area verde in via Papiria.

Vedendo che non si muoveva, né rispondeva, hanno subito dato l'allarme, chiamando il 118. Ricevuta la chiamata d'emergenza, con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è arrivato il personale sanitario con l'ambulanza. I paramedici, giunti in breve tempo, hanno cercato di soccorrere l'uomo, ma era già morto e dunque non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso.

Sul cadavere nessun segno di violenza

Presenti gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Prenestino, del Reparto Volanti e della Scientifica, che hanno svolto i rilievi di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il cadavere da un primo esame esterno non presentava segni di violenza, che possano far pensare ad un'aggressione. L'ipotesi è che sia stato colto da un malore fulminante, che non gli ha permesso di chiedere aiuto e non gli ha lasciato scampo.

D'aiuto nelle indagini coordinate dalla Procura di Roma potrebbero rivelarsi eventuali immagini immortalate dalle videocamere di sorvegliaza qualora presenti in zona, che potrebbero aver ripreso il suo passaggio nel parco. Terminate le verifiche sul posto la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità giudiziaria per lo svolgimento dell'autopsia. I rislutati degli esami serviranno a chiarire le cause che hanno provocato il decesso.