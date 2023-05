Uomo ferito a colpi d’arma da fuoco vicino Cinecittà World: indaga la polizia L’uomo, un 56enne con precedenti, è stato colpito a un braccio. Portato in ospedale in codice rosso, non è in pericolo di vita.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo è stato ferito a colpi d'arma da fuoco questo pomeriggio a Roma. Si tratta di un 56enne con precedenti penali trasportato in ospedale in codice rosso. Secondo le prime informazioni è stato colpito al braccio e non è in pericolo di vita.

A quanto si apprende, l'uomo è stato ferito in via Irina Alberti a Castel Romano, un'area esterna al parco divertimenti Cinecittà World (oggi chiuso ed estraneo ai fatti). Sul posto, per le indagini, gli agenti della Polizia di Stato.

In seguito all'episodio, il parco ha diramato una nota, dichiarando che quando accaduto non è avvenuto in una zona di sua proprietà. "In relazione alla notizia di un ferimento da arma da fuoco, avvenuto in data odierna in località Castel Romano Roma, si precisa che l'episodio non è avvenuto all'interno del parco di Cinecittà World né in un terreno di proprietà del parco stesso".

"L'episodio, in base ai rilievi dell'autorità competente, non coinvolge a nessun titolo il parco, alcun dipendente o collaboratore dello stesso".

Al momento non si hanno ulteriori informazioni su quanto accaduto. Il ferito è stato portato al Campus Biomedico, dove è ancora ricoverato, e sarà ascoltato dagli investigatori non appena possibile. Chi gli ha sparato è riuscito a scappare e a far perdere le sue tracce.

Gli agenti di polizia stanno indagando sul caso considerando tutte le piste e le ipotesi. Al vaglio le telecamere di sorveglianza presenti nella zona, che potrebbero aver ripreso la scena e chi ha sparato. Ignoto il movente e se il ferimento sia avvenuto per un litigio o per altri motivi, che dovranno essere chiariti nelle prossime ore.