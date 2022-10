Uomo di 60 anni trovato senza vita nel furgoncino in cui viveva: era morto da giorni Il corpo senza vita del 60enne è stato rinvenuto nel furgoncino in cui viveva: secondo le prime analisi non ci sono segni di violenza e sarebbe morto da giorni.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto oggi, all'interno di un furgone che da molto tempo si trovava parcheggiato in via Fiamma Calpurnio, nel quadrante sud est di Roma, nel quartiere della Tuscolana. Il corpo dell'uomo, rinvenuto in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato all'interno del vano posteriore del mezzo in cui si trovava. Si tratta di un uomo italiano di 60 anni: da tempo per lui quel camioncino rappresentava la sua casa.

La scoperta del corpo

Il furgoncino si trovava parcheggiato, come anticipato, in via Fiamma Calpurnio, a pochi passi dalla fermata Lucio Sestio della linea A della metropolitana. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia Casilina e, per i rilievi di routine, i colleghi della VII sezione del Nucleo Investigativo. Il mezzo in cui è stato ritrovato il corpo dell'uomo, invece, è stato posto sotto sequestro dalle forze dell'ordine.

Secondo le prime analisi del medico legale, sul corpo del 60enne, che da tempo viveva come senza tetto all'interno del camioncino in cui è stato rinvenuto il cadavere, non è stato trovato alcun segno di violenza sul corpo del 60enne. Ora, però, il cadavere è stato trasportato al Policlinico romano di Tor Vergata per ulteriori accertamenti, a disposizione del medico necroscopo.

Leggi anche Uomo senza fissa dimora trovato morto sulle scale della Chiesa Nuova in centro a Roma

Clochard trovato senza vita in automobile a Garbatella

Lo scorso anno, nel dicembre del 2021, una vicenda simile ha colpito un altro quartiere della capitale: quello di Garbatella, nel quadrante sud di Roma. È qui che un uomo anziano, che viveva da tempo nella sua automobile, è stato rinvenuto senza vita a bordo del mezzo. nel 2022, invece, sono 289 le persone che vivevano senza fissa dimora che hanno perso la vita nel nostro Paese: circa una ogni giorno.