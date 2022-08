Uomo cade in un pozzo nel Viterbese: morto dopo un volo di dieci metri Tragedia a Valentano nel Viterbese, dove un uomo di 88 anni è precipitato in un pozzo ed è morto.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un uomo di ottantotto anni è precipitato in un pozzo ed è morto dopo un volo di dieci metri. I drammatici fatti sono avvenuti nella mattinata di oggi, giovedì 25 agosto nel Comune di Valentano, in provincia di Viterbo. Dalle prime informazioni trapelate l'anziano si trovava nella zona di una ex cava quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, è finito nel pozzo ed è caduto nella sua profondità. Un volo che non gli ha purtroppo lasciato scampo. A rivelarsi fatale l'impatto ed il decesso è sopraggiunto praticamente sul colpo.

I vigili del fuoco hanno estratto il cadavere

Arrivata la chiamata d'emergenza al 118 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è arrivato il personale sanitario. Per estrarlo è stato necessario il lavoro dei vigili del fuoco, che hanno recuperato il corpo, purtroppo ormai senza vita. Una volta riportato in superficie per l'uomo non c'è stato da fare se non constatarne il decesso, per le gravi ferite e traumi riportati a seguito della caduta, che non gli hanno lasciato scampo. Non sono chiari al momento né la dinamica dell'accaduto, né il motivo per il quale l'uomo si trovasse lì.

Si indaga a 360 gradi

Presenti sul luogo dell'accaduto i carabinieri della Compagnia di Tuscania, che hanno svolto gli accertamenti di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'acacduto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi e si lavora a 360 gradi.