Cane cade in un pozzo al Parco della Caffarella davanti ai proprietari: i vigili del fuoco lo salvano Si è conclusa con il lieto fine una disavventura per i proprietari di un cane, che durante una passeggiata al Parco della Caffarella è caduto in un pozzo. Un pompiere si è calato al suo interno e lo ha riportato in superficie.

A cura di Alessia Rabbai

I vigili del fuoco impegnati nel salvataggio del cane dal pozzo

Era finito in un pozzo e lo si sentiva guaire dalla superficie sovrastante. Un episodio che sarebbe potuto culminare in tragedia, ma che fortunatamente si è concluso con il lieto fine, grazie all'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma. I fatti risalgono alla mattinata di oggi, venerdì 20 settembre e sono avvenuto in via Carlo De Bilt al Parco della Caffarella. Un incubo per i proprietari di un cane, che l'hanno visto cadere all'interno di un pozzo.

I proprietari del cane hanno chiamato i vigili del fuoco

Secondo le informaizoni apprese tutto è partito dalla segnalazione dei proprietari del cane. Non vedendolo più durante una passeggiata avvicinandosi al punto dal quale proveniva il guiato, si sono resi conto che era precipitato all'interno di uno stretto pozzo e che da solo non sarebbe riuscito ad uscirne.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta d'intervento per un cane finito in un pozzo e allertata la Sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma sul posto è giunta la Squadra 7/A di Ostiense con il Nucleo SAF, pronte al recupero.

Un pompiere ha riportato il cane in superficie sano e salvo

I pompieri individuato il pozzo nell'area verde, hanno dato il via alle operazioni di recupero del cane. Hanno montato l’attrezzatura tecnica e un vigile del fuoco si è calato all’interno del pozzo. Nel frattempo mentre scendeva sottoterra cercava di tranquillizzare l'animale, che era spaventato. Lo ha poi imbragato e riportato lentamente in superficie.

Sono momenti concitati per i proprietari del cane, che tranquillizzati dai vigili del fuoco, hanno visto il loro amico a quattro zampe uscire dal pozzo grazie all'operatore e hanno potuto riabbracciarlo, tirando un sospiro di sollievo. I proprietari hanno poi ringraziato calorosamente i pompieri, scattandosi con loro foto ricordo in segno di riconoscenza e stima.