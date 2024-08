video suggerito

Cade dalla cisterna dell’acqua a Tarquinia: l’imprenditore Carlo Picano trovato morto Non c’è stato nulla da fare per Carlo Picano, l’imprenditore di Tarquinia trovato morto. È precipitato da una cisterna dell’acqua a Marina Velca, fatale l’impatto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Dramma a Tarquinia, dove l'imprenditore Carlo Picano è stato trovato morto alla base di una cisterna in zona Marina Velca a Tarquinia. È successo nella tarda mattinata di martedì scorso 27 agosto nel territorio della provincia di Viterbo. Per il sessantaseienne non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita. Sul caso indagano i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto i rilievi di rito. Picano era un imprenditore del posto molto conosicuto e si occupava della manutenzione dei lottisti di Marina Velca e dei lavori sulle condotte della Talete.

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'accaduto si trovava nei pressi di una cisterna in località Marina Velca quando, per cause non note e ancora in corso di accertamento, sarebbe precipitato dal cosiddetto "fungo" ossia un serbatoio. Un volo di diversi metri nel vuoto, che gli è risultato fatale. Il decesso è sopraggiunto sul colpo, a causa del violento impatto con il suolo, che non gli ha lasciato scampo. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul luogo della segnalazione dal quale è partito l'allarme sono intervenuti diversi mezzi di socorso. Ma il personale sanitario giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso, a causa delle gravi ferite e dei traumi riportati, che non gli hanno lasciato scampo. I paramedici hanno cercato di rianimarlo, pronti al trasporto in ospedale, ma ogni tentativo è stato vano.

Presenti sul posto per i rilievi di rito i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell'accaduto e indagano sulla vicenda, coordinati dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia. Non si esclude alcuna ipotesi per ora, ma si propende per il gesto volontario, anche se a quanto pare l'imprenditore non abbia lasciato biglietti che annunciavano l'intenzione di volersi togliere la vita. Lutto a Tarquinia, dove la notizia della scomparsa improvvisa di Picano ha scosso la comunità, la quale si è stretta con cordoglio alla famiglia, in attesa che venga fissata la data dei funerali, per dargli l'ultimo saluto.