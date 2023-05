Pestata dal padre con un bastone mentre fa i compiti: 11enne scappa da casa e si rifugia in un bar Si trova in una struttura protetta la ragazza di undici anni picchiata dal padre con un bastone mentre faceva i compiti. È scappata e si è rifugiata in un bar di Torrevecchia.

A cura di Alessia Rabbai

Picchiava la figlia di undici anni con un bastone mentre faceva i compiti a casa. Un uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e violenze su minori ed è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. I fatti risalgono ai giorni scorsi e si sono verificati in zona Torrevecchia nella periferia Nord Ovest di Roma. Sulla vicenda sono intervenuti i carabinieri, che hanno soccorso la ragazza e individuato il padre. Secondo quanto ricostruito la giovane al momento dell'accaduto stava facendo i compiti di scuola assegnati dalla professoressa da svolgere a casa. Suo padre mentre studiava la colpiva con un bastone, provocandole lividi e ferite in varie parti del corpo.

I dipendenti di un bar l'hanno rassicurata e protetta

A quanto pare non si trattava della prima volta in cui il padre picchiava la figlia, colpendola con un bastone, l'episodio in questione non era l'unico, ma era già successo. Stavolta però la giovane ha trovato la forza per ribellarsi al genitore violento: si è alzata lasciando i suoi libri, ha aperto la porta ed è scappata. Preoccupata del fatto che il padre potesse inseguirla e raggiungerla, costringendola a tornare in casa, ha chiesto aiuto in un bar, all'interno del quale si è rifugiata. I dipendenti dell'attività commerciale vedendola hanno subito capito che si trovava in pericolo e che era stata vittima di violenza. Hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e, in attesa che arrivassero i carabinieri, l'hanno rassicurata e protetta.

La ragazza ospitata in una struttura protetta

Sul posto sono arrivati i militari e l'ambulanza, il personale sanitario l'ha presa in carico e trasportata all'ospedale San Camillo di Roma, dove ha fatto accesso in pronto soccorso con codice rosso, ossia prioritario, dedicato alle vittime di violenza di genere e a minori vittime di violenza. I medici che l'hanno visitata hanno trovato lividi e ferite su braccia e gambe e l'hanno medicata. Il Tribunale dei Minori ha attivato un percorso di protezione dedicato. La ragazza, sua mamma e sua sorella, che sono state condotte al sicuro lontane dall'uomo e ospitate in una struttura protetta.