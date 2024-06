video suggerito

Un'altra tragedia in mare sul litorale romano, morto un 21enne a Nettuno Una bagnina ha visto il giovane in difficoltà tra le onde e si è tuffata cercando di salvarlo. Quando lo ha raggiunto e portato a riva, però, era ormai troppo tardi.

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Ancora un morto in mare. Un ragazzo di 21 anni di nazionalità indiana ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, giovedì 20 giugno, sulla spiaggia di Nettuno, nei pressi di viale Giacomo Matteotti. Una bagnina ha visto il giovane in difficoltà tra le onde e si è tuffata cercando di salvarlo. Quando lo ha raggiunto e portato a riva, però, era ormai troppo tardi.

Il ragazzo, infatti, era già morto per affogamento. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del commissariato di polizia Anzio Nettuno. Stando a quanto si apprende, la salma è stata sequestrata e l'autorità giudiziaria ha disposto l'autopsia sul cadavere per accertare le cause del decesso.

Le altre morti in mare sul litorale romano

Sebbene la stagione balneare sia cominciata da poco, sono già diverse le morti nel mare del litorale romano. Tre giorni fa ad Anzio, per esempio, è morto un uomo. Lo scorso 16 giugno ha perso la vita Alfredo Baccarini, 66enne di Lanuvio. Stava facendo un bagno insieme alla compagna, ma è rimasto intrappolato tra le onde. Alcuni bagnanti hanno provato a salvarlo, l'hanno riportato a riva, ma una volta riportato sul bagnoasciuga non ha mai ripreso conoscenza.

A nulla sono serviti i tentativi dei sanitari di rianimarlo e così l'uomo è deceduto prima del trasporto in ospedale. L'ipotesi più probabile è che sia stato colto improvvisamente da un malore mentre era in mare.

Il 13 giugno un'altra persona è morta a Torre Flavia, Ladispoli. Maria Cesarea Petracca, una professoressa di inglese 62enne, è morta mentre stava facendo il bagno. Improvvisamente è stata spinta dalla corrente contro gli scogli.