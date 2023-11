Una proposta per salvare il Fosso della Cecchignola, 99 ettari ettari di verde a Roma Sud I consiglieri capitolini e comunaloi di Azione hanno presentato una proposta per risolvere l’annosa questione legata al prolungamento di via Kobler nell’ambito del Fosso della Cecchignola.

A cura di Enrico Tata

Il Fosso della Cecchignola è uno splendido polmone verde immerso nell'Agro Romano ed esteso per 99 ettari al confine con la Città militare. Nel 2019 è diventato Monumento Naturale e, si legge sul sito della Regione Lazio, "contiene elementi di interesse storico e naturalistico che lo rendono una vera e propria perla tutta da scoprire. Il bosco d’alto fusto offre riparo ad un’incredibile varietà di flora e fauna, il tutto arricchito dalla presenza di ruderi risalenti all’epoca imperiale romana".

Nonostante la creazione del Monumento, tuttavia nell'area esiste ancora l’annosa questione legata al prolungamento di via Kobler. Realizzare un sottopasso stradale in via dei Genieri per far sì che vetture e bus possano attraversare agevolmente la Città Militare della Cecchignola è in sintesi la proposta per risolvere il problema, presentata dai consiglieri di Azione.

L'utilizzo di un sottopasso stradale, spiegano in una nota i consiglieri comunali e i consiglieri del Municipio IX, "consentirebbe di svincolare il transito veicolare, sia pubblico che privato, in entrambi i sensi di marcia, eliminando i posti di controllo militari, ma garantendo comunque, nella sua parte superiore, l’utilizzo attuale ad uso esclusivo della zona militare. Per questi motivi auspichiamo che la proposta possa finalmente incontrare il favore dell’Amministrazione militare. A questi vantaggi se ne aggiungerebbero poi molti altri, a cominciare da un miglioramento della qualità della vita per le migliaia di abitanti di questo quadrante cittadino".

"La sistemazione della viabilità che proponiamo – si legge ancora – è infatti totalmente alternativa alla previsione di viabilità del PRG che, con il prolungamento di via Kobler nell’area naturale del fosso della Cecchignola, distruggerebbe un’area di grande pregio naturalistico, si snoderebbe all’interno del fosso, contrastando peraltro con i vincoli delle “fasce di rispetto” di 50 metri per lato dei fossi, e separerebbe irrimediabilmente i quartieri che si affacciano in questa zona. Inoltre, creerebbe le premesse fondamentali, da un lato per approvare la variante al PRG necessaria per la cancellazione di ogni viabilità all’interno dell’area del fosso della Cecchignola e la sua totale salvaguardia, dall’altro per mettere in sicurezza la zona e garantire l’utilizzo dei tanti percorsi ciclo-pedonali già esistenti e l’avvio di altri interventi sostenibili".

A partire da questa proposta sarà presentata una mozione che, scrivono in una nota Flavia De Gregorio, capogruppo capitolina della Lista Civica Calenda Sindaco, Marco Muro Pes e Fulvio Bellassai, rispettivamente capogruppo e consigliere della Lista Calenda Sindaco nel Municipio IX Eur, "speriamo venga accolta favorevolmente al di là degli schieramenti politici: in questo modo si potrà procedere e risolvere una volta per sempre l’annosa questione del prolungamento di via Kobler e salvare l’area naturale del fosso della Cecchignola".