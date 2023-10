Un uomo si sente male e muore su un autobus a Piazza Venezia Non c’è stato nulla da fare per salvare la vita ad un uomo, che si è sentito male ed è morto su un bus a Piazza Venezia.

A cura di Alessia Rabbai

Tragedia a Piazza Venezia, dove un uomo si è sentito male ed è morto a bordo di un autobus. Si tratta di un quarantasettenne di nazionalità romena, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. È successo proprio oggi, lunedì 9 ottobre, all'altezza dell'incrocio con via del Corso, nel cuore di Roma.

Secondo le informazioni apprese erano da poco passate le 10, l'uomo stava viaggiando come passeggero su una vettura della linea 46 gestita da Atac quando, improvvisamente, ha avuto un malore. Ad intervenire è stato il conducente dell'autobus, che gli ha prestato i primi soccorsi e ha dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza. Sul posto ricevuta la telefonata è giunto il personale sanitario in ambulanza. Momenti di concitazione tra i passanti, che hanno subito capito che qualcosa non andava. Ad assistere alla scena diverse persone, che hanno subito capito che le condizioni di salute del passeggero erano critiche.

Purtroppo inutile ogni tentativo di rianimarlo praticandogli il massaggio cardiocircolatorio, i paramedici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Presenti le pattuglie della polizia locale del Gruppo Trevi per la messa in sicurezza e la gestione della viabilità e i carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia. Il medico legale ha lavorato sul posto, poi la salma è stata trasferita in obitorio e restituita ai famigliari.