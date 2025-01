Un uomo ha un malore mentre è alla guida: fa in tempo a schivare le auto, accostare e muore

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Un uomo di 70 anni è morto mentre era alla guida della sua auto lungo la provinciale che collega Ceccano con Arnara, a due passi da Frosinone. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, la vittima si è sentita male mentre era al volante delle sua Fiat Freemont.

L'anziano è stato visto sbandare e finire sulla corsia opposta. Per alcuni secondi avrebbe evitato le auto che venivano anche nella corsia opposta, poi ha fatto in tempo ad accostare e a mettere le quattro frecce di emergenza che segnalavano la presenza di un problema. Gli altri automobilisti si sono subito fermati ma purtroppo lo hanno già trovato privo di sensi.

Sul posto i medici del 118 non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Sarebbe morto per una improvvisa crisi cardiaca. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso.