Un uomo di Latina morso da un ragno violino: "Se vi accorgete del morso, subito in ospedale" La dottoressa che lo ha visitato: "Pochi giorni prima di sviluppare la seria infezione, aveva pulito una ragnatela. In quel momento non si era nemmeno accorto di essere stato morso".

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Un uomo di 50 anni di Latina è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti per un'infezione cutanea causata dal morso di un ragno violino. La notizia è stata riportata sul quotidiano locale Luna Notizie.

La dottoressa Rita Dal Piaz ha spiegato: "L’uomo, secondo il suo stesso racconto, pochi giorni prima di sviluppare la seria infezione, aveva pulito una ragnatela. In quel momento non si era nemmeno accorto di essere stato morso. Dopo un paio di giorni, però, è comparso un rossore nella zona che nel giro di poco è diventa “cellulite”, una vera infezione cutanea che, una volta fatta la diagnosi, è stata trattata con una terapia antibiotica endovenosa. Non è sufficiente infatti in questi casi l’antibiotico per bocca. Tutto parte sempre dalla cute e bisogna gestire l’infezione locale per scongiurare il quadro settico".

Se ci si accorge di essere stati morsi da un ragno, sostiene la dottoressa, bisogna andare subito in ospedale per ricevere un antibiotico specifico per via endovenosa. Dopo essere stato curato, il paziente è stato dimesso e attualmente è in buone condizioni di salute.

Secondo quanto si legge sul sito del Policlinico Gemelli di Roma il morso di questo ragno può provocare una lesione della cute di tipo emorragico simile a quella del morso di altri ragni, di api, vespe e calabroni e di animali marini. Non esiste un antidoto, ma per lesioni significative "il trattamento è supportivo e sintomatico e farmacologico (antibiotici, cortisonici). In altri rari casi può essere necessaria la toilette chirurgica della lesione".

I medici del Gemelli spiegano inoltre che nella maggioranza dei casi il morso provoca soltanto arrossamento, prurito o irritazione e "non è assolutamente appropriato allarmarsi recandosi nei pronti soccorso. Consultare un Centro Antiveleni descrivendo le circostanze dell’esposizione e i segni e sintomi eventualmente presenti; solo successivamente e in alcuni casi potrà essere necessaria la visita da medica per la quale i medici di medicina generale".

Recentemente è stato morso da un ragno violino, nella sua abitazione di Sacrofano, anche il giornalista di Rai Sport Enrico Testa. "Ero intento ad aprire uno scatolone quando ho sentito un pizzico nella parte alta della schiena e ho notato il ragno. Poi, su consiglio della mia compagna, ho allertato il 118", ha raccontato.