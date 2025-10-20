Un topolino a cena al Colosseo: il video virale del roditore che ‘spia’ la pizza al ristorante

A sinistra il topolino che si affaccia dal muro, a destra il volto spaventato della donna che se lo trova davanti.

La splendida cornice dell'antica Roma, un piatto di pasta al sugo e una pizza tonda. Un paradiso per turisti e non che amano la Città Eterna proprio per le bellezze che ha da offrire. Una gioia per gli occhi e il palato per grandi, piccini. E anche qualche animaletto peloso. È il caso del topolino che, forse richiamato dall'odore del piatto di pasta e della pizza, ha fatto capolino da un buco nel muro e si è messo ad odorare l'aria con il naso all'insù.

La sua presenza non è passata inosservata alle persone sedute a tavola per cena, una delle quali ha immediatamente preso fra le mani il telefono e ha iniziato a girare un video.

Il video del topolino che fa capolino davanti agli spaghetti come Ratatouille

Un Ratatouille romano. E reale. Questo è il commento che si legge davanti al video condiviso online e subito diventato virale. Una faccia basita quella della turista che sta girando la forchetta nel suo piatto di spaghetti al sugo. Mentre muove la mano, in un gesto che per noi è meccanico e che svolgiamo senza neanche pensare, lo sguardo della donna è fisso sulla telecamera del cellulare. A riprenderla c'è qualcuno che ha ordinato una pizza carica di condimenti, ancora in bella vista sul tavolo. Sicuramente si sente osservata. Alle sue spalle, intanto, altri turisti camminano e passeggiano davanti al Colosseo, illuminato nella serata buia, che fa da sfondo al video. Ad accompagnare il piatto di pasta con il sugo di basilico e la pizza, due lattine di coca cola.

Ma non è per le bevande che, davanti alla donna che viene ripresa e alle spalle di chi riprende, sta uscendo da un pertugio nel muro un topolino. Naso all'insù, sta annusando l'aria, forse richiamato proprio dall'odore della cena. Zampette in avanti, alzate, e baffi in vista: resta così, quasi in attesa, a cercare di capire da dove provengano gli odori che sente.

Il topolino esce dal muro davanti al Colosseo

L'immagine del topolino preso ad annusare il cibo appena finito in tavola fa ripensare alla nostra infanzia e ai cartoni animati che ci hanno accompagnato nella crescita, ma, occorre ammetterlo, può anche impressionare soprattutto all'idea di trovarsi nei panni della turista che sta cenando. La presenza di topi, però, non è così inusuale nella capitale. Soprattutto nelle zone intorno al fiume Tevere, dove fanno compagnia alle ben più grosse nutrie o, come in questo caso, vicino alle stazioni della metropolitana, dove passano i treni e si trovano lunghe gallerie sotterranee all'interno delle quali è impossibile accedere se non agli addetti ai lavori.