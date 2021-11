Un tesoro nascosto di Roma: riapre il Mitreo Barberini, come prenotare la visita guidata Il Mitreo Barberini apre al pubblico. Si tratta di uno dei luoghi dedicati al culto del dio Mitra meglio conservati di Roma. All’interno orari e modalità di prenotazione dei biglietti.

A cura di Enrico Tata

Un monumento segreto e ricco di fascino, uno dei luoghi di culto sotterranei più famosi di Roma. Il Mitreo Barberini è uno dei luoghi dedicati al culto del dio Mitra meglio conservati di Roma. Nella piccola aula sotterranea, grande circa 12 metri per 6 e coperta con una volte a botte, si possono osservare complessi affreschi: in alto una volta celeste con i segni zodiacali ed intorno dieci riquadri che raccontano la storia e le imprese di Mitra con le personificazioni di Sole e Luna. Al centro della scena c'è la tauroctonia in cui Mitra, affiancato dai suoi ‘assistenti' Cautes e Cautopate, sacrifica il toro.

"Dopo le aperture straordinarie di settembre, anche la promessa di riaprire in modo continuativo il Mitreo Barberini è stata mantenuta ed è la testimonianza di come la Soprintendenza si stia impegnando per riaprire tutti i siti che per lungo tempo sono stati chiusi, offrendo ai visitatori la possibilità di conoscere e riscoprire i tesori nascosti di Roma", ha spiegato Daniela Porro, Soprintendente Speciale di Roma. "In occasione delle visite organizzate a settembre abbiamo avuto un sold out nel giro di poche ore, un successo incredibile che dimostra l’interesse più vivo che mai, verso un luogo magico come il Mitreo Barberini. Un mitreo reso eccezionale dalla presenza dell’affresco, nel quale si può ammirare una rara scena di iniziazione, essendone conosciuti altri pochissimi esempi", le parole di Simona Morretta, responsabile del monumento.

Il misterioso culto di Mitra

Il ‘mitreo' (mithraeum), il luogo dedicato al culto di Mitra, era costruito all'interno di una grotta. Del resto secondo il culto Mitra era nato in una grotta e nell'episodio centrale della sua vita deve rapire un toro e condurlo in un'altra grotta per sacrificarlo. Nei mitrei, infatti, il posto d'onore era proprio dedicato alla rappresentazione del dio nell'atto di sgozzare un toro sacro. Nella costituzione dei luoghi di culto si cercava quindi di riprodurre l'ambiente di una grotta. Questo dettaglio del culto, tra l'altro, veniva aspramente criticato dai cristiani. Scrive Giulio Firmico Materno, scrittore cristiano della metà del quarto secolo: "Per quanto riguarda i loro riti, incontrano la rivelazione in antri nascosti: tutti immersi nell’oscura desolazione delle tenebre, essi fuggono la grazia di una luce chiara e serena".

Leggi anche Sequestro a prestanome di Franco Gambacurta: le mani del clan anche sulla Polisportiva Montespaccato

Il culto mitraico ha avuto origine nel mondo indo-persiano addirittura nel 1200 avanti Cristo, ma è arrivato in Occidente, con diverse modifiche, soltanto durante il I secolo dopo Cristo. Mitra è nato, secondo il culto, da una roccia con un coltello e una fiaccola in mano. Il dio, inoltre, ha ucciso il toro cosmico che, morendo, ha dato vita all'Universo. La tauroctonia è per l'appunto l'uccisione del toro sacro.

Orari e costi del biglietto e delle visite guidate al Mitreo Barberini

Le visite guidate al Mitreo Barberini partiranno sabato 13 novembre e verranno effettuate ogni secondo e quarto sabato del mese di novembre e il secondo sabato del mese di dicembre. Le visite guidate sono alle ore 10.

La visita dura un'ora e il costo del biglietto per l'ingresso e la visita costa 7,5 euro (ingresso più diritto di prenotazione). L'ingresso costa 5,5 euro e il biglietto è gratuito per i minori di 12 anni. La prenotazione può essere fatta sul sito Coop Culture e il diritto di prenotazione costa 2 euro.

Il meeting point è nello spazio antistante il Museo di Palazzo Barberini 10 minuti prima dell’inizio attività, muniti del codice e della prenotazione per svolgere le pratiche d’ingresso. L'indirizzo è via delle Quattro Fontane 13, Roma. Si può accedere in sottogruppi di non più di 5 visitatori alla volte nell'Aula mitraica e il tempo di stazionamento massimo è di cinque minuti.