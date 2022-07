Qualcuno invia teschi e minacce agli altri passeggeri: paura su un aereo a Fiumicino Le indagini sono terminate dopo pochi minuti: il responsabile di questo sciocco scherzo è un ragazzo di 18 anni spagnolo. L’aereo è decollato con due ore di ritardo.

A cura di Enrico Tata

Volo Vueling VY 1367, partenza da Roma Fiumicino e arrivo ad Alicante, Spagna. I 147 passeggeri a bordo si vedono arrivare sul telefono inquietanti immagini di teschi e fantasmi e strane minacce. Un mistero. Tanta la paura e per questo il comandante decide di sospendere il decollo in attesa dell'arrivo della polizia di Frontiera in servizio allo scalo romano. Le indagini sono terminate dopo pochi minuti: il responsabile di questo sciocco scherzo è un ragazzo di 18 anni spagnolo. Dopo l'arrivo degli agenti, ha subito confessato la bravata e ha ammesso di aver inviato fotografie e testi agli altri passeggeri utilizzando la funzionalità ‘airdrop' dello smartphone. Il giovane è stato denunciato per procurato allarme e l'aereo è finalmente decollato con due ore di ritardo.

La funzionalità ‘airdrop' di Apple permette di scambiare file tra Iphone diversi. In pratica i dispositivi vengono collegati tramite Bluethooth e una persona può inviare facilmente file, testi e fotografie a un'altra persone. Basta ovviamente che i dispositivi siano a distanza di Bluetooth e che il destinatario accetti di condividere i file. Evidentemente molti passeggeri hanno accettato di ricevere quei file e sono stati inondati di strane immagini di teschi, di zombie e di fantasmi. C'erano inoltre testi con minacce scritte in Amarico, la lingua ufficiale dell'Etiopia (riporta il quotidiano La Repubblica). Come detto, il giovane responsabile di questo scherzo di cattivo gusto e pericoloso si è fatto avanti e ha ammesso le sue colpe subito dopo l'arrivo a bordo degli agenti di polizia in servizio presso il principale aeroporto di Roma.