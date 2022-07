Un pitbull scappa e terrorizza i turisti agli scavi di Ostia Antica, costretti a chiudere Un pitbull scappa e vaga tra gli scavi archeologici di Ostia Antica. “I ladri hanno aperto il cancello di casa e il mio cane è scappato. Non ho alcuna colpa”, ha detto il padrone ai vigili.

A cura di Enrico Tata

I ladri tentano di fare irruzione in una villetta di Ostia alle prime luci dell'alba. Il pitbull dei padroni di casa scappa dal cancello lasciato aperto dai malviventi e vaga per ore nell'area intorno al Cineland e nel parco archeologico di Ostia Antica.

Chiusa Ostia antica: un pitbull vagava per gli scavi

A visitare gli scavi dell'antica città romana c'erano già tanti turisti, terrorizzati dall'aggressività del cane. Stando a quanto riferisce il giornale locale Il Faro, il pitbull avrebbe per esempio aggredito un altro cane e avrebbe fatto cadere a terra il padrone dell'animale. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale, che aveva avvistato già il cane sulla via del Mare e che ha pedinato l'animale in tutti i suoi spostamenti. Gli agenti hanno deciso di chiudere al pubblico il Parco archeologico di Ostia Antica per precauzione e hanno transennato l'area intorno all'animale in attesa dell'intervento delle guardie zoofile. I veterinari del servizio Petintime 24, che si occupano del soccorso e del trasporto di animali smarriti, hanno bloccato il cane e lo hanno riconsegnato al suo padrone.

La versione del padrone del cane: "È colpa dei ladri"

Quest'ultimo ha raccontato la sua versione dei fatti agli agenti del X Gruppo Mare, che adesso stanno cercando di verificare il racconto e accertare eventuali responsabilità dell'uomo: "I ladri hanno aperto il cancello di casa e il mio cane è scappato. Non ho alcuna colpa", ha detto il padrone ai vigili. Una volta terminato l'intervento, durato circa 30 minuti, gli scavi archeologici di Ostia Antica sono stati riaperti al pubblico.